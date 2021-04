Ouderenpsychiater Sisco (31) krijgt tóch geen prik, terwijl het virus zijn afdeling plat heeft gelegd

Met de opluchting in zijn lijf reed ouderenpsychiater Sisco van Veen (31) vrijdag naar een vakantiehuisje in Zeeland. Hij hoefde niet langer uit te zoeken wanneer hij nou gevaccineerd zou worden. Eerst was het februari, toen weer later, en weer later – en toen was daar de datum: komende woensdag.

Eindelijk.

Tot hij, eenmaal de Zeeuwse zeelucht ingeademd, op zijn telefoon keek en las dat het kabinet tijdelijk stopt met prikken met AstraZeneca, nadat vijf personen bloedstolsels hadden gekregen – een mogelijke bijwerking die nu verder onderzocht wordt. “Dat kwam wel even binnen”, zegt hij. “Dat het steeds verandert, geeft gewoon heel veel spanning.”

Sisco van Veen: ‘We hebben veel patiënten met een depressie, en die moesten nu twee weken totaal geïsoleerd op bed liggen’.

Van Veen heeft een nogal stressvolle tijd achter de rug. Zijn afdeling bij de Amsterdamse instelling GGZ InGeest (gemiddelde leeftijd: 75) verwerkt de naschokken van een corona-uitbraak. Bijna de helft van de patiënten is besmet geraakt, onder het personeel gaat het om ongeveer een derde tot de helft. Twee patiënten zijn op dit moment nog erg ziek, niemand is gelukkig overleden.

Het was moeilijk om de uitbraak onder controle te krijgen, vertelt de ouderenpsychiater, die de afgelopen weken vooral arts was. “Dagelijks hoestklachten uitvragen en naar longen luisteren in beschermende kleding, het was even wennen”. Maar het was net zo moeilijk, zeg maar gerust onmogelijk, om deze ouderen nog te helpen bij hun psychiatrische problemen, omdat ze op hun kamer moesten blijven.

“De kamertjes zijn klein, mensen hebben geen tv”, zegt hij. “We hebben veel patiënten met een depressie, die juist geactiveerd moeten worden door middel van groepsactiviteiten: van tai chi tot ouderwets knutselen. Maar nu moesten ze twee weken totaal geïsoleerd op bed liggen. Dat is bij een depressie, maar ook bij psychotische stoornissen, funest.”

Een verschrikkelijk dilemma

Juist omdat Van Veen de gevolgen van het nog niet ingeënt zijn van dichtbij heeft meegemaakt, komt de AstraZenecastop bij hem hard aan. Een deel van zijn collega’s heeft vrijdag wel de eerste prik gehad, maar of die nog een tweede krijgen, weten ze niet. Hijzelf heeft geen idee wanneer hij nu aan de beurt is. Bang is hij niet per se, maar hij ervaart onderhuids wel spanning.

Hoewel de meeste patiënten op zijn afdeling nu een vaccin hebben gekregen of covid gehad hebben, schat hij het risico om zelf ziek te worden niet al te hoog in; hij maakt zich zorgen over de verpleging. Die wast en verzorgt de patiënten. “En nieuwe patiënten die binnenkomen, zijn mogelijk nog niet gevaccineerd.”

Als opgeleid ethicus twijfelt Van Veen over de noodzaak van de vaccinstop. “Natuurlijk erken ik dat er wellicht een zeldzame bijwerking is. Ik snap dat ze er goed naar moeten kijken, maar het is een verschrikkelijk dilemma. Ik vraag me af of het risico op zo’n bijwerking opweegt tegen het beschermende effect van het vaccin.”

Lees ook:

Venlose Suzan Storch (58) kreeg ernstige trombose na AstraZenecaprik

Ze is één van de vijf personen met trombose na de AstraZenecaprik. Bij klachten aan haar been dachten Suzan Storch en haar huisarts niet aan trombose of aan een bijwerking van haar vaccinatie. Het werd haar bijna fataal.