Opnieuw zijstap vaccinatiecampagne: extra prikken voor acute zorg

Het kabinet zet opnieuw een kleine zijstap in de vaccinatiecampagne. Waarschijnlijk al deze week komen er 33.000 vaccins van AstraZeneca vrij voor nieuwe medewerkers van ziekenhuizen, werkzaam in de acute zorg. Ziekenhuizen drongen al langer aan om met extra vaccins over de brug te komen nu extra personeel voor een derde golf wordt klaargestoomd.

Het ministerie geeft gehoor aan dat geluid. In een nieuwe brief aan de Kamer schrijft minister Hugo de Jonge dat er in de covidzorg moet worden opgeschaald en er daardoor actuele risico’s ontstaan voor de continuïteit in ‘aanpalende zorgafdelingen’. Tevens komen zorgmedewerkers terug van ziekte, verlof of roulatie op een covidafdeling, maar zijn zij in tegenstelling tot hun collega’s nog niet gevaccineerd.

Langdurige lobby

De vaccins van AstraZeneca waren eigenlijk bedoeld voor 63- en 64-jarigen en mensen met morbide obesitas of het syndroom van Down. Volgens minister De Jonge verschuift de vaccinatie voor die groep enkele dagen. De verwachting is dat met de 33.000 doses vaccins, mits zorgvuldig gebruikt, er tussen de 36.000 en 40.000 zorgmedewerkers geprikt kunnen worden – meestal kan er een dosis extra uit een flesje worden gehaald.

Ziekenhuizen moesten lang lobbyen voor de extra vaccins. Uit een brief rondgestuurd aan ziekenhuisdirecteuren, in het bezit van deze krant, blijkt dat het overleg met het ministerie van volksgezondheid (VWS) moeizaam verliep ‘vanwege schaarste aan vaccins en een dichtgetimmerd vaccinatieplan’. VWS zou weinig tot geen ruimte hebben om uitzonderingen te maken. De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en het Landelijk Netwerk Acute Zorg bleven hameren op een reeks aan corona-uitbraken in ziekenhuizen.

Uiteindelijk dus met succes. Ook mensen die werken op cardiologie- en longafdelingen worden gevaccineerd, vanwege frequente uitbraken op die ziekenhuisafdelingen. Het is de tweede keer dat het ministerie een uitzondering maakt voor zorgpersoneel. Na een eerdere lobby van ic-voorman Diederik Gommers en ‘ziekenhuisbeddenbaas’ Ernst Kuipers in actualiteitenprogramma Nieuwsuur, zette het ministerie ook een zijstap voor de acute zorg.

Lees ook:

Diederik Gommers: ‘De ic’s liggen nog altijd overvol. Dat voelt niet goed’

Vorige maand sprak Trouw met IC-baas Diederik Gommers, onder meer over de vervroegde vaccinaties van zijn personeel. Gommers vond zijn lobby nog altijd terecht.