Ook Jaap van Dissel neemt nu de woorden ‘tweede golf’ in de mond

De coronacrisis bevindt zich in Nederland op een kantelpunt. Naast twintigers en dertigers raken nu ook ouderen vaker besmet met het coronavirus. Dat is terug te zien in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het aantal opgenomen coronapatiënten op verpleegafdelingen en intensive cares van ziekenhuizen neemt toe. Ook kampen weer meer verpleeghuizen met coronabesmettingen onder bewoners en groeit het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus. Afgelopen week zijn er 33 coronapatiënten gemeld als overleden, negentien meer dan de week ervoor.

Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM, die RIVM-directeur Jaap van Dissel dinsdag in de Tweede Kamer toelichtte. De hoogleraar infectiologie sprak van een kantelpunt en waarschuwde de leden van de Kamer. “We zien een duidelijke toename, zeker voor de langere termijn is dat iets om op te acteren.”

De afgelopen week meldden de GGD’en 13.471 nieuwe personen die positief testten op het coronavirus. Dat is een toename van ruim 60 procent ten opzichte van een week eerder. Anders dan in augustus is de forse groei van het aantal besmette personen niet meer toe te schrijven aan de toename van het aantal testen. Juist het percentage positief geteste personen ligt met 6,1 procent veel hoger dan eerder, toen dit percentage tussen de 2 à 3 schommelde.

Langzaam verspreidt het virus zich vanuit de Randstad naar de rest van het land. In bijna heel Nederland ligt het reproductiegetal, de ‘R’, nu boven de 1. Landelijk ligt de R op 1,33. Dat betekent dat elke honderd besmette personen voor 133 nieuwe infecties zorgen. Volgens een grove schatting van het RIVM zijn nu ruim 100.000 Nederlanders besmettelijk.

De opleving van het virus onder jongeren sijpelt door naar ouderen

Het baart Van Dissel zorgen dat nieuwe infecties weer vaker onder oudere bevolkingsgroepen opduiken. De opleving van het virus onder jongeren sijpelt dus toch door naar ouderen. Per dag testten enkele honderden zestig-plussers positief op het coronavirus en juist deze bevolkingsgroep loopt een verhoogd risico op een ernstiger ziekteverloop.

Ter vergelijking: in juli testten slechts vijfhonderd Nederlanders per week positief op het virus en dat waren vooral jongeren. Vergeleken met juli liggen er nu vijf keer meer coronapatiënten op de intensive care (dinsdagmiddag 103) en zeven keer meer mensen met corona op een verpleegafdeling van een ziekenhuis (dinsdagmiddag 460).

Het virus is dus duidelijk bezig aan een opmars. Vrijdag sprak premier Mark Rutte al over een ‘comeback’. Dinsdag nam Van Dissel voor het eerst de woorden ‘tweede golf’ in de mond. Zover zijn we misschien nog niet, maar Nederland staat wel aan de vooravond van die golf.

Van Dissel liet in de Tweede Kamer een prognose zien voor de komende weken. Als er niets verandert loopt het aantal coronapatiënten op de ic’s deze maand op naar maximaal 250 en op verpleegafdelingen naar maximaal zo’n 1500. “Het is daarom belangrijk om aanvullende maatregelen te nemen en daarover alvast na te denken”, zei Van Dissel.

Hoe die maatregelen eruit moeten zien, daar wil Van Dissel zich niet te veel over uitlaten. Die afweging ligt volgens hem vooral bij het kabinet. Van Dissel benadrukte dat communicatie belangrijk blijft. Zo geldt in Nederland nog altijd het advies om thuis te werken als dat kan, maar gaan juist meer mensen weer naar kantoor. Dat constateerde Van Dissel op basis van gegevens van Google. “We zien duidelijk dat de basismaatregelen en het advies ‘werk thuis als dat kan’ minder wordt opgevolgd”, aldus de RIVM-directeur.

