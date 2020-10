Ondanks enorme uitbreiding testen, nog altijd te lange wachttijden. Hoe kan dat?

1. Hoe staat het met de opschaling van het testbeleid?

De GGD’s nemen elke week meer testen af. Afgelopen week waren het er 311.000, fors meer dan 192.000 testen van een maand geleden.

In het ideale geval heeft iedereen binnen 48 uur een test en een uitslag. De tijd die nu tussen de belafspraak en de uitslag ligt, is langer. In Rotterdam bijvoorbeeld duurt het minimaal drie dagen voordat de GGD een test kan afnemen. Rotterdam is dan ook een van de zwaarst belaste regio's van Nederland. Er zijn inderdaad mensen bij wie er vijf dagen tussen de belafspraak en de testuitslag zitten, zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg van de GGD GHOR. Er zijn ook mensen bij wie het veel sneller gaat, zegt ze. Volgens Kloppenburg zijn lange wachttijden vanaf volgende week grotendeels verdwenen, omdat het aanbod dan voldoende is om de vraag naar testen bij te houden. Althans, als het aantal mensen met klachten niet omhoog schiet.

2. Werkt de voorrangsregeling voor medewerkers in de zorg en het onderwijs?

Nog niet helemaal naar wens, laat de VO-raad namens de middelbare scholen weten. In de zorg heeft de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V en VN op haar website een video staan waarin zorgpersoneel zich beklaagt over lange wachttijden. Toch gaat testen via de voorkeurslijn sneller dan via de normale route, zegt een woordvoerder van de VO-raad. Gemiddeld genomen gaat het om de helft van de tijd van de reguliere manier, aldus Kloppenburg van GGD GHOR. “Wat we bij de voorrangsroute zien, is dat er onverklaarbare pieken zijn. Op de maandagochtend bijvoorbeeld. We willen ook geen ruimte verspillen, omdat we bij de gewone testen de mensen hard nodig hebben. Het is zoeken naar de juiste afstemming. Als je ’s morgens via de voorrangsregeling een afspraak maakt, heb je binnen 24 uur de uitslag. Maar er zijn ook mensen die pech hebben, bij wie het vreselijk fout gaat en dagenlang moeten wachten.”

3. Is er nog iets over van het bron- en contactonderzoek?

We zitten nu op 8000 besmettingen per dag, zegt Kloppenburg. Daar is het bron- en contactonderzoek (bco) niet op berekend. Dat gaat uit van 2000 positieve testen. Het bco is bedoeld om zicht te houden op het virus. “Na 2000 positieve testen loopt het effect van het bco snel terug. Bij 8000 is het zicht op het virus via het bco dus sterk verminderd. Toch is het niet zo dat het onderzoek volledig is stilgelegd. Bij elke besmetting volgt een bco. Er wordt nog steeds gebeld, er wordt nog steeds gekeken of je met kwetsbare groepen in aanraking bent geweest of tot een cluster behoort. Wat we ook vragen, is of mensen zelf hun contacten willen bellen. Er is dus nog steeds bron- en contactonderzoek, alleen niet zoals twee maanden geleden.”

4. Wat gaat er komende weken gebeuren?

De GGD’s gaan verder met opschalen. Begin november willen de GGD’s minimaal 60.000 testen per dag afnemen en eind december minimaal 80.000. Nu zijn dat er ruim 42.000. Daarbij staat het testbeleid voor een ingrijpende verandering als de sneltesten op de markt komen. Hoe die verandering er precies uitziet, is nog niet bekend.

