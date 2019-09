OM zet ongebruikelijke stap in euthanasiezaak - in het belang van de arts

De verpleeghuisarts die voor euthanasie op een zeer demente vrouw werd vervolgd, hoeft niet meer voor de rechter te komen. Het OM gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank, die oordeelde dat de euthanasie volgens de regels verliep. Wel stapt het OM naar de Hoge Raad voor een principiële uitspraak in de zaak. Het OM wil de arts zo het hoger beroep besparen.

De stap van het OM heet ‘cassatie in het belang der wet’, en is vrij ongebruikelijk. De arts zit niet langer in het beklaagdenbankje, en de gang naar het gerechtshof wordt overgeslagen. Jacob Kohnstamm, voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, pleitte vorige maand in Trouw al voor die mogelijkheid.

Vergelijkbare zaken opgeschort

Het OM is het niet eens met het vonnis van de rechtbank. De arts had volgens het OM met de 74-jarige patiënte moeten blijven praten over haar doodswens, ook al was zij niet langer wilsbekwaam en had zij haar euthanasieverzoek op schrift vastgelegd.

Het OM ziet ook ‘hoe belastend de zaak is’ voor de arts, en wil haar een hoger beroep besparen. De officier van justitie benadrukte eerder al dat de arts zich in zijn ogen niet aan de euthanasiewet hield, maar wel steeds naar eer en geweten en in het belang van de patiënte gehandeld heeft. Het OM schort de beoordeling van vergelijkbare euthanasiezaken op tot er een arrest is in deze zaak van de Hoge Raad.

Lees ook:

Euthanasie-arts niet schuldig aan moord

Een rechtszaak rond een arts die een demente patiënt euthanasie verleende, zorgde voor veel onrust onder medici. De arts handelde wel degelijk zorgvuldig, oordeelt de rechter.

Euthanasie op de drempel van het bewustzijn, een duivels dilemma voor artsen

Voor het eerst ziet het Openbaar Ministerie euthanasie bij een demente vrouw als moord. Euthanasie bij dementie zorgt voor een duivels dilemma voor artsen die voor de beslissing staan. Twee artsen van het Expertisecentrum Euthanasie over hun ervaringen.