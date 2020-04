‘Nog zeker twee weken plek op ic’s: er is ruimte voor iedereen’

Als de stijging van het aantal patiënten op de ic’s doorgaat in het huidige tempo, is er in elk geval voor de komende twee weken genoeg plaats. Voorspellingen voor na die periode zijn te onzeker, heeft Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) donderdag gezegd.

De laatste paar dagen komen er minder nieuwe patiënten bij dan vorige week, toen de ic’s elke dag ruimte moesten maken voor ongeveer honderd extra patiënten. Die aantallen worden nu niet meer gehaald. Donderdag kwamen er 82 extra patiënten bij. In totaal liggen er nu 1273 coronapatiënten op de intensive care. Daarnaast zijn er rond de 500 patiënten op de ic’s die vanwege andere klachten intensieve zorg nodig hebben.

Ruimte ontstaat in Brabant

De ziekenhuizen in Noord-Brabant zien ondertussen dat de uitstroom van patiënten voor lege plekken zorgt. Daardoor kan Brabant patiënten opvangen uit andere getroffen gebieden, zoals Zuid-Holland. Overigens liggen er nog wel honderden Brabantse patiënten in ziekenhuizen elders in het land.

Onzekerheid is er nog over hoe de ic’s er na de komende twee weken voorstaan. Kuipers wilde er geen voorspelling aan wagen. Hij vergeleek de situatie met de bekende weerpluim. Hoe verder weg in de tijd, des te breder de pluim wordt, zowel naar onderen als naar boven. In het ergste geval, als de pluim aan de bovenkant werkelijkheid wordt, kunnen patiënten naar Duitsland.

Er is ruimte voor iedereen

Het LCPS en de Nederlandse regering vragen actief aan Duitse ziekenhuizen of zij Nederlanders op hun ic’s kunnen opnemen. Drie hebben daar positief op gereageerd en er is contact met negen andere ziekenhuizen. Die liggen niet allemaal in het grensgebied. Het kan dus zijn dat een Nederlandse covidpatiënt uit bijvoorbeeld Zoetermeer terechtkomt in München.

Mocht zelfs opname in Duitsland niet voldoende zijn om alle patiënten op te vangen, dan komt de vraag aan de orde: wie wel en wie niet. Ook daarop wilde Kuipers niet vooruit lopen. Ongeacht leeftijd is er nu ruimte voor iedereen, zei hij. Wie wel en wie niet wordt, ook nu al gebaseerd op medische gronden. Ouderen bijvoorbeeld met diverse gezondheidsproblemen hebben een geringe kans om levend de ic te verlaten.

