Nog even wachten op combinatievaccin van Moderna

Moderna heeft een vaccin ontwikkeld dat meer antistoffen tegen corona opwekt dan het huidige vaccin. De Amerikaanse farmaceut maakte deze week bekend dat het nieuwe vaccin beter beschermt tegen alle varianten, waaronder omikron.

Helemaal nieuw is het vaccin eigenlijk niet. Het middel is een zogeheten bivalent vaccin; een combinatie van twee vaccins die al waren ontwikkeld. Namelijk, het vaccin dat nu omloop is tegen het oorspronkelijk uit Wuhan afkomstige coronavirus, en een vaccin tegen de beta-variant dat nooit op de markt is verschenen. De beta-variant kwam vorig jaar zomer op, maar maakte al snel plaats voor delta.

Brede bescherming

De resultaten die Moderna publiceerde zijn goed nieuws, zegt Ben van der Zeijst, vaccinoloog aan het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC). “Het voordeel is dat zo’n bivalent vaccin een brede bescherming biedt tegen meerdere varianten. Je ziet het verschijnsel ook bij mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus dat in Wuhan opdook en later zijn besmet met omikron. Uit testen blijkt dat ook zij een breed scala aan varianten neutraliseren.”

Het nieuwe vaccin is getest op een kleine groep van 895 mensen. Het verschijnt dan ook niet op de markt. Maar de resultaten van het bivalente vaccin laten wel zien dat deze aanpak succesvol kan zijn tegen een eventueel nieuwe variant, zegt Van der Zeijst. Daarom gaat Moderna verder met de ontwikkeling van nieuwe combinatievaccins en hoopt het in juni twee studies te publiceren naar bivalente vaccins die effectiever zijn tegen omicron.

Sneller boosteren

Bivalente vaccins moeten ook een antwoord geven op het probleem dat met namelijk bij de omikronvariant optreedt: namelijk dat boosters steeds sneller nodig zijn. Een vierde prik biedt maar kort bescherming tegen deze laatste variant. Het bivalente vaccin van Moderna lijkt daar geen last van te hebben. Na een half jaar zijn er nog altijd veel antistoffen in het bloed te vinden.

Moderna ontwikkelt ook nog een specifiek omikron-vaccin, maar het nadeel van deze aanpak is dat het minder goed werkt tegen nieuwe mutaties. “Varianten hebben deels dezelfde mutaties, maar in andere combinaties”, zegt Van der Zeijst. “Met een bivalent vaccin neutraliseer je meer van dat soort combinaties.”

Daarom ook werkt het nu ontwikkelde bivalente vaccin op basis van de eerste variant en de beta-variant ook goed tegen omikron. Beta en omikron hebben namelijk vier mutaties met elkaar gemeen.

Meer farmaceuten werken aan combivaccins

Moderna is niet de enige farmaceut die werkt aan bivalente vaccins. BioNTech/Pfizer doet dat ook. “En Sanofi is er mee bezig”, zegt Van der Zeijst. “Zij liepen achter bij de ontwikkeling van vaccins, maar zijn nu ook bezig met de combinatie van de Wuhan-variant en de beta-variant. En het Spaanse HIPRA denkt in mei te komen met een combinatie beta en alpha.”

Naast de bivalente vaccins kijken wetenschappers ook naar een andere manier om corona via vaccins aan te pakken. Elk virus bevat zogeheten niet-structurele eiwitten. Dat zijn de enzymen die zorgen voor de virusreplicatie. Deze niet-structurele eiwitten zijn minder gevoelig voor mutaties dan andere eiwitten. Oftewel: als een vaccin bepaalde niet-structurele eiwitten van een coronavirus herkent, is de kans groot dat het effectief is tegen alle varianten. ‘De knapste koppen’ werken aan zo’n vaccin, zegt Van der Zeijst, maar wanneer dat tot resultaat leidt, is niet bekend.

