‘Nieuwe maatregelen tegen zware pijnstillers zijn stap in de goede richting’

De verslavingszorg reageert positief op de nieuwe maatregelen van minister Bruno Bruins voor medische zorg om het gebruik van zware pijnstillers terug te dringen. Volgens Tom Bart, preventiedeskundige bij zorgverlener Jellinek, zijn strengere controles en betere voorlichting een stap in de goede richting, maar moet er meer gebeuren. “We weten nog te weinig over het aantal mensen in onze samenleving dat verslaafd is aan zware pijnstillers. Daarnaast blijft het een grote uitdaging om mensen met een verslaving ook effectief in de verslavingszorg onder te brengen.”

Minister Bruins presenteerde deze week maatregelen om het gebruik van zware pijnstillers zoals oxycodon en fentanyl te verminderen. Behalve strengere regels bij het voorschrijven van de medicijnen, zet Bruins ook in op bewustwording bij arts en patiënt. Zo lanceerde hij gisteren de website opiaten.nl met informatie over de verschillende pijnstillers en hun werking. Daarnaast krijgen artsen en apothekers toegang tot nieuwe educatieve documenten. Om de illegale handel van opiaten aan banden te leggen, wordt een team van experts samengesteld door de politie, het OM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Uit een onderzoek dat tussen 2013 en 2017 werd uitgevoerd, blijkt dat het aantal voorgeschreven zware pijnstillers fors is toegenomen. Het aantal overdoses en sterfgevallen steeg navenant.

Albert Dahan van het Leids Universitair Medisch Centrum werkte mee aan dat onderzoek en vindt de door de minister aangekondigde maatregelen in ieder geval positief. “Het is goed dat we de vinger aan de pols blijven houden om niet in Amerikaanse toestanden te belanden. In de VS is er echt sprake van een verloren generatie door verslaving. Dat is hier nog lang niet het geval en ik ben ook overtuigd dat we dat met de aangekondigde maatregelen kunnen vermijden.”

