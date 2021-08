Nieuwe cijfers: 150.000 patiënten wachten op inhaaloperatie, en dat is een meevaller

Het gaat om rond de 150.000 patiënten die nog wachten op één of meer operaties. Die inhaalzorg moet de komende tijd plaatsvinden naast de normale zorg en de coronazorg. Dat is een pittige klus voor de ziekenhuizen: het komt neer op 12 procent van het totaal aantal operaties in een jaar extra. Toch valt het mee, gezien het aantal operaties dat sinds maart 2020 minder is gedaan: dat zijn er 340 tot 380 duizend.

40 tot 50 procent van de weggevallen operaties hoeven dus niet te worden ingehaald, zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat komt volgens de zorgtoezichthouder onder andere omdat er minder letsel was tijdens de periodes dat Nederlanders veel thuis zaten door de coronamaatregelen van het kabinet.

Eerste schatting van welke operaties moeten worden ingehaald

Het is voor het eerst dat de Nederlandse Zorgautoriteit niet alleen schat hoeveel operaties er minder zijn gedaan, maar ook hoeveel daarvan moeten worden ingehaald. Zo waren minder operaties nodig, omdat er minder botbreuken en sportblessures waren omdat mensen minder gingen sporten, minder uitgingen en minder aan het verkeer deelnamen.

Ook waren er minder infectieziekten anders dan corona, omdat mensen minder vaak contact met elkaar hadden.

Bij een deel van de patiënten gingen de klachten over, waardoor ze niet meer geopereerd hoefden te worden. Ook zijn er behandelingen die patiënten regelmatig moeten ondergaan, en die dus niet ingehaald kunnen en hoeven te worden. Ten slotte zal een deel van de zorg niet meer kunnen plaatsvinden, omdat de schade bij de patiënt al is aangericht. De zorgautoriteit kan niet zeggen hoe groot het aandeel van elk van die factoren is.

Nog steeds druk in de ziekenhuizen

In de zomerperiode is de coronadruk in ziekenhuizen blijven bestaan, meldt de Nza. De vierde golf en de stabilisatie van het aantal coronapatiënten nu zorgt nog steeds voor druk op de planbare zorg. De ziekenhuizen deden in juli evenveel ingrepen als normaal gesproken in die maand.

Dat betekent dat ondanks de coronazorg en de vakanties een groot deel van de normale zorg is doorgegaan, maar ook dat er nog weinig ruimte is om de achterstand in te lopen.

Vooral staar, heup en knieoperaties moeten worden ingehaald

De vijf operaties die het meest moeten worden ingehaald, zijn: staaroperaties (18 procent), heup- en knievervanging (9%), liesbreuken en andere buikwandbreuken (7%), operaties bij spataderen (3%), en operaties bij vrouwen met incontinentieklachten of een verzakking van organen in de buik (3%).

Ziekenhuisbestuurders zeiden eerder al dat het inhalen van zorg nog tot ver in 2022 duurt. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NvZ) is nog pessimistischer, en verwacht dat het op sommige plekken mogelijk nog wel drie jaar duurt.

Lees ook:

Het stuwmeer aan ‘inhaalzorg’ wordt pas volgend jaar ingehaald

Van uitgestelde transplantaties tot gewone knie-operaties: de ‘inhaalzorg’ loopt door tot volgend jaar, zeggen de ziekenhuizen.