Niet makkelijk, maar het voelt heel goed: ontvangers bedanken hun donoren

Hoe begin je een brief aan iemand aan wie je je leven te danken hebt? Welke woorden kies je? Ontvangers van een donororgaan worstelen met dat soort vragen, weet Tim Hoogenbosch (63), wiens vrouw een donorhart kreeg. Hoogenbosch hielp zijn vrouw haar gevoelens op te schrijven in een brief aan de nabestaanden van de donor. De leraar Nederlands helpt nu ook andere ontvangers van donororganen met het schrijven van bedankbrieven.

Orgaandonaties verlopen vaak anoniem. Veel transplantatiepatiënten weten niet dat het mogelijk is een bedankbrief te laten bezorgen bij hun levende donor, of de familie van hun overleden donor, zegt de Nierstichting. De Nederlandse Transplantatie Stichting en de verschillende transplantatiecentra kunnen helpen om bedankbrieven anoniem op de juiste plek te bezorgen.

Om meer bekendheid te geven aan die mogelijkheid, begint de Nierstichting met Nierpatiënten Vereniging Nederland en vijf ontvangers van donororganen zaterdag de bedankactie #levendoorgeven. Getransplanteerden kunnen hun dankbetuiging ook achterlaten op de website van de Nierstichting.

Woorden geven aan wat de transplantatie betekent

Het is niet de bedoeling dat mensen zich verplicht voelen een bedankbrief te schrijven, benadrukt een woordvoerder. Maar zo’n brief kan wel van grote betekenis zijn voor de schrijvers zelf, zo blijkt volgens de stichting uit de verhalen van getransplanteerden die dat deden.

Het is ook de ervaring van Hoogenbosch. “Stilstaan bij wat een transplantatie voor je betekent en daar woorden aan geven, kan helpen emoties te verwerken”, zegt hij.

Volgens Mariette Kraayvanger, programmamanager donatie en transplantatie bij de Nierstichting, kan een dankbetuiging ook nabestaanden van een overleden donor veel steun bieden. “Maar ook voor mensen die bij leven een nier hebben gedoneerd is erkenning en waardering erg belangrijk. Wij willen deze mensen laten weten dat die dankbaarheid er is.”