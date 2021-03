Nederlanders weten leefstijlcoach nog altijd niet te vinden

In 2020 zijn ongeveer 9000 Nederlanders begonnen aan een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV). De verwachting was dat jaarlijks 35.000 mensen zich via de huisarts zouden aanmelden. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis erkent dat er knelpunten zijn en kondigt een campagne aan om er extra aandacht voor te krijgen.

Sinds de coronapandemie is er meer aandacht voor een gezonde leefstijl, omdat patiënten met overgewicht vaker in het ziekenhuis belanden dan Nederlanders met een gezond gewicht. De GLI bestaat echter al langer. Staatssecretaris Blokhuis wil meer aandacht voor preventie in de zorg, daarom wordt sinds 2019 de leefstijlcoach vergoed vanuit de basisverzekering in de zorg.

Nieuwe publiekscampagne

Bij overgewicht, artrose, slaapapneu of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 kan de huisarts een patiënt doorverwijzen naar een leefstijlprogramma. Deelnemers leren er in groepsverband gezonder te leven door hun gedrag te veranderen op het gebied van voeding, beweging, slaap en stress. In totaal komen ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders in aanmerking voor zo’n leefstijlinterventie.

Tegen Pointer zegt Blokhuis dat er inderdaad knelpunten zijn, maar hij geeft aan dat corona er ook voor heeft gezorgd dat mensen minder naar de huisarts gaan en dus ook minder worden doorverwezen. Ook konden de leefstijlgroepen niet bij elkaar komen, wat juist belangrijk is. Het ministerie komt in het voorjaar met een grote publiekscampagne om mensen te wijzen op de voordelen die werken aan je gezondheid oplevert.

