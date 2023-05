Nationale Zorgreserve staat paraat voor de volgende crisis

Zo’n 3200 zorgmedewerkers en oud-zorgmedewerkers hebben zich aangemeld om bij te springen in tijden van crisis. Dat zegt Charlotte de Schepper, bestuurder bij de Nationale Zorgreserve. Dat is de opvolger van het burgerinitiatief ‘Extra handen voor de zorg’, dat ontstond tijdens de coronapandemie.

Het ministerie van volksgezondheid heeft 30 miljoen uitgetrokken voor een permanente zorgreserve. Het idee daarvan is dat mensen met een zorgdiploma bij een volgende crisis sneller kunnen worden ingezet. “Je kunt dan denken aan een landelijke crisis, zoals een oorlog of een pandemie, maar ook aan lokale crises bij zorginstellingen die het rooster tijdelijk niet rondkrijgen”, zegt De Schepper.

In de afgelopen maand hebben al een handvol ziekenhuizen en verpleeghuizen een beroep gedaan op reservisten. Ze moeten dan wel aantonen dat ze alles geprobeerd hebben om hun problemen zelf op te lossen, met eigen personeel of door de inhuur van bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Geen oplossing voor het personeelstekort in de zorg

“Wij zijn echt een tijdelijke noodoplossing”, zegt De Schepper. “Iemand die een maand lang twee keer per week een paar uurtjes helpt, dat is geen oplossing voor het personeelstekort in de zorg. Wij springen bij als er bovenop dat bestaande tekort nog iets bijzonders gebeurt, zoals een griepgolf waardoor veel medewerkers uitvallen.”

De reservisten krijgen volgens De Schepper een uurtarief dat past bij hun opleiding en taken. Ze werken veelal onder verantwoordelijkheid van een andere medewerker, zodat die meer patiënten onder haar of zijn hoede kan nemen. Een reservist-verpleegkundige kan bijvoorbeeld een bewoner van het verpleeghuis wassen of medicijnen geven.

Tijdens de pandemie bleek het lastig om gediplomeerde zorgmensen die wilden bijspringen snel op een passende plek te krijgen. “Het was vaak een hele administratieve rompslomp om een paar uurtjes te kunnen werken”, zegt De Schepper. Daarom komt er een reservistenpas, waarop alle gegevens staan, inclusief diploma’s en – voor bepaalde functies – vermelding in het register van zorgprofessionals (het BIG-register).

Zorgreserve regelt cursussen om bevoegd te blijven

Van de huidige aanmelders is de helft gepensioneerd. De andere helft bestaat voor 20 procent uit mensen die inmiddels in een andere sector werken, bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar, consultant of voor de overheid, en voor 30 procent uit zorgmedewerkers die bereid zijn om in noodsituaties extra uren te werken in een andere zorginstelling.

Wie niet meer in de zorg werkt, kan – en moet – via de Nationale Zorgreserve de cursussen volgen om bevoegd te blijven. Van de ruim 22.800 mensen die zich in coronatijd inschreven bij ‘Extra handen voor de zorg’ beschikte namelijk een groot deel niet over een zorgopleiding, of niet meer over de juiste bevoegdheid. Uiteindelijk konden dan ook maar 2800 mensen echt worden ingezet. Van die eerdere inschrijvers waren afgelopen zomer nog 1350 reservisten over, een aantal dat inmiddels meer dan verdubbeld is. De bedoeling is dat de reserve de komende twee jaar groeit tot 5000 mensen.

