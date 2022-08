Na twintig jaar is er een nieuwe poging om vaccin tegen lyme te ontwikkelen

Ooit was er al een vaccin tegen de ziekte van Lyme. Een vaccin dat tot 76 procent beschermde. Maar dat vaccin is in 2002 uit de handel gehaald. Te weinig mensen wilden zich laten inenten na berichten over ernstige bijwerkingen.

Twintig jaar later zetten de farmaceuten Pfizer en Valneva een grote stap naar een nieuw lymevaccin. Zij zoeken ongeveer zesduizend proefpersonen van vijf jaar en ouder die in landen wonen waar de ziekte van Lyme endemisch is. Nederland valt daar ook onder. De proefpersonen doen mee aan een fase 3 onderzoek. Fase 1 en 2, op proefdieren en een kleine groep mensen, zijn met succes afgerond.

Geen mRNA

Het nieuwe vaccin is een zogeheten subunit-eiwitvaccin. Dat is vergelijkbaar met het coronavaccin van Novavax, dat als alternatief wordt gezien voor mensen die moderne mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna niet vertrouwen. In het vaccin zitten deeltjes van het oppervlakte-eiwit van de bacterie die lyme veroorzaakt. Die deeltjes zijn nagemaakt in een laboratorium. Als de teek bloed opzuigt van een gevaccineerd persoon, kan de lymebacterie de teek niet verlaten om het menselijk lichaam te infecteren. Het vaccin werpt als het ware een blokkade op. Dat is ook de methode die het oude, effectieve vaccin tegen lyme gebruikte.

De Lymevereniging hoopt dat het vaccin goed werkt zonder al te ernstige bijwerkingen. Bestuurslid Miranka Mud merkt daarbij op dat het vaccin niet helpt tegen andere infecties die overgedragen kunnen worden door een tekenbeet, te weten ehrlichia, rickettsia, babesia, FSME en mycoplasma. “Je kunt ook mixinfecties krijgen, wat de behandeling bemoeilijkt”, zegt Mud.

Betere testen

De Lymevereniging is er voor mensen die al zijn geïnfecteerd met de bacterie die ziekte veroorzaakt. Voor hen komt een vaccin dus te laat. “Daarom zien wij natuurlijk liever dat er grote studies worden gestart naar betere biomedische behandelingen en betere testen”, zegt Mud. “Veel patiënten zijn ziek geworden doordat er anno 2022 nog steeds met onbetrouwbare testen wordt gewerkt. Zo worden er mensen gemist, waardoor zij te laat een behandeling krijgen.”

Over die behandeling is al jaren stevige discussie in Nederland. De moeilijkheid bij lyme is dat er geen stofje in het bloed zit waardoor de ziekte onomstotelijk biomedisch kan worden vastgesteld. Artsen verrichten lichamelijk onderzoek en stellen vragen aan de patiënten over klachten om tot een diagnose te komen.

Tussen de oren

Doordat de biomedische oorzaak van chronische lyme nog niet is gevonden, is het lastig een behandelplan op te stellen en medicatie te ontwikkelen. De Lymevereniging vindt dat behandelaars te vaak kiezen voor de zogeheten cognitieve gedragstherapie, waar patiënten niet beter van worden. Alsof lyme tussen de oren zit, reageren tegenstanders van deze therapie.

Toch is er wel medicatie beschikbaar. Lymepatiënten krijgen nu antibiotica, maar dat werkt niet voor iedereen goed. “Sommige patiënten houden symptomen, krijgen nieuwe symptomen, gaan achteruit of merken dat de ziekte na een periode waarin het beter gaat weer terugkomt”, zegt Mud. “Onderzoeksgroepen concluderen daarnaast dat de huidige antibiotica vooral in de chronische fase bij een deel van de patiënten niet goed werken. Er zijn dus nieuwe antibioticacombinaties en nieuwe behandelingen nodig.”

