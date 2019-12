Moos (25) werd onbedoeld zwanger, en wil af van het stigma over abortus

Een op de vijf vrouwen raakt ooit in haar leven onbedoeld zwanger. Daarom komt er nu een nieuwe voorlichtingscampagne. ‘Dit overkomt niet alleen onhandige tieners.’

Ergens had ze nog de stiekeme hoop dat de zwangerschapstest niet zou uitwijzen wat ze eigenlijk al wist. De eerste gedachte van de toen 25-jarige Moos, toen de streepjes haar vermoeden bevestigden: ‘Shit. En nu?’

“Mijn vriend en ik studeerden allebei nog, we woonden anti-kraak. Ik had wel een kinderwens, ooit, maar dit was niet het plan”, vertelt ze nu, zes jaar later. Moos was onbedoeld zwanger, zoals twintig procent van de vrouwen in Nederland eens is overkomen. Daarom begint Fiom, kenniscentrum bij onbedoelde zwangerschappen, een campagne om het onderwerp bij de koffieautomaat te krijgen.

Er wordt te weinig gepraat over onbedoelde zwangerschappen, zegt Fiom, en als er over wordt gepraat, staat het gesprek te vaak bol van vooroordelen. “Mensen denken vaak dat alleen onhandige tieners onbedoeld zwanger raken”, zegt Esmée Burghouts van Fiom. Dat is niet zo. Volgens Fiom werden in 2016 tussen de 35.000 en 58.000 vrouwen van 25 jaar en ouder onbedoeld zwanger. De meesten hebben een vaste partner en vier op de tien heeft al een of meerdere kinderen.

Weinig praten over een belangrijke keuze

Omdat vrouwen zelden toegeven dat ze per ongeluk zwanger zijn, en al helemaal weinig praten over de keuze die ze vervolgens moeten maken, hebben ze volgens Fiom het idee dat ze de enige zijn die het is overkomen. Ze schamen zich en dat maakt het moeilijker om een keuze te maken die bij hen past.

Moos koos, net als ruim twee derde van de vrouwen in die situatie, voor abortus. Ook zij vond het moeilijk te onderzoeken wat zij wilde. “Ik kon er dagelijks over praten, vooral met mijn vriend, maar ik heb me toch alleen gevoeld. Het maalde veel vaker door mijn hoofd dan dat ik er over kon praten.”

Als het ter sprake kwam, is ze altijd open geweest over haar onbedoelde zwangerschap en abortus. “Maar ik voel wel dat er een stigma is. Dat zou niet zo moeten zijn. Alleen al het feit dat ik dat voel, is niet goed.”

Geen achternaam

Hoewel ze open is over haar onbedoelde en ongewenste zwangerschap wil ze toch niet met haar achternaam in de krant. “Misschien komen mensen die tegen abortus zijn wel bij ons aan de deur. Die kunnen behoorlijk fel zijn.”

Ze heeft geen enkele twijfel dat haar keuze de juiste is geweest, zegt ze stellig, maar dat betekent niet dat ze niet nog af en toe verdriet heeft. “Op de dag van de abortus denk ik er altijd aan. Of als iemand bijvoorbeeld een miskraam heeft gehad, heb ik soms het gevoel dat het niet eerlijk is dat ik wel een keuze had. Dat ik het bijna niet kan maken om er over te vertellen.”

Nu zij en haar vriend een dochter hebben van een jaar oud, is ze er ook weer wat meer mee bezig. “Rondom haar geboorte was ook zo’n moment dat we erover spraken. We hadden ook met een kindje van zes jaar kunnen rondlopen.”

Ze vertelt haar verhaal en werkt mee aan de campagne van Fiom omdat ze wil benadrukken dat een onbedoelde zwangerschap iedereen kan overkomen. “Daar hoeven andere mensen geen mening over te hebben.” Net als over de keuze die zij heeft gemaakt. “Als ik niet voor een abortus had gekozen was er ook een weg geweest. Dan was het vast ook goed gekomen.”

De achternaam van Moos is bekend bij de hoofdredactie.

