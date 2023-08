Moet ook Nederland iedereen boosteren tegen de nieuwe coronavariant eris?

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft twee nieuwe coronavarianten aangemerkt waar op gelet moet worden. De één is nog niet in Nederland aangetroffen. De ander, de EG.5 (in de volksmond ook wel eris genoemd), circuleert ook hier. Maar, zegt viroloog Marion Koopmans: “We hoeven ons vooralsnog geen ernstige zorgen te maken. Tenminste, als we erop toezien dat alles klaarstaat.”

Het coronavirus muteert nog steeds. De Wereldgezondheidsorganisatie houdt dat in de gaten en noemt varianten die zich ongewoon gedragen Variants of Interest. Dat betekent niet per se dat ze gevaarlijker zijn dan andere varianten, zegt Koopmans. “De EG.5 is een variant van omikron. In de landen waar het virus veel voorkomt leidt het niet tot ernstiger ziekte. Maar we zien wel dat de EG.5 zich sneller verspreid dan andere varianten.”

Oproep van het Witte Huis

Het Witte Huis heeft de bevolking inmiddels opgeroepen een boosterprik te halen zodra het nieuwe vaccin er in oktober is. In Nederland is het advies van de gezondheidsraad dat dat niet nodig is voor iedereen, zegt de viroloog. “We zien dat er wel meer virusdeeltjes in het rioolwater zitten, maar er zijn niet veel meer ernstige zieken. Dat betekent dat veel mensen door eerdere infecties of inentingen nog beschermd zijn tegen deze variant.”

De gezondheidsraad heeft wel geadviseerd om alle Nederlandse ouderen, kwetsbaren en zwangeren in de herfst een boostervaccinatie aan te bieden, met een aangepast vaccin dat, volgens Koopmans, ook de bescherming tegen de nieuwe variant verhoogt. “Maar dat moeten we tegen die tijd natuurlijk controleren.” Want, gaat ze verder, het coronavirus blijft muteren. “Daarom moeten we altijd waakzaam blijven.” Vooral nu het schooljaar weer begint en de herfst haar intrede doet, kan het virus zich weer meer verspreiden.

De BA.2.86: een nieuwe variant met meer dan dertig mutaties

Terwijl er in Nederland de laatste tijd vooral aandacht is voor eris, is er in andere landen alweer een nieuwe subvariant gevonden: de BA.2.86. Deze variant is volgens sommige wetenschappers ‘radicaal anders’, omdat ze meer dan dertig mutaties heeft. De BA.2.86 komt voort uit een eerdere tak van het omikron-virus en verschilt daarom nog meer van de varianten waarop de huidige vaccinaties zich richten. Het is nog niet duidelijk of deze versie van het virus zich verder zal verspreiden.

Koopmans benadrukt dat er op dit moment – terecht – een andere benadering van het coronavirus is dan in de hoogtijdagen van de pandemie. “Een groep bij de WHO komt elke week bij elkaar en dan bekijken we de nieuwe gegevens van het virus. Maar we hoeven niet meer bij elke variant te denken dat er nieuwe maatregelen nodig zijn.”

Het ministerie van volksgezondheid moet er wel voor zorgen dat alles klaar staat mocht een variant zich aandienen die wel gevaarlijker is, vindt Koopmans. En daarnaast is het volgens haar belangrijk dat mensen die ziek zijn, door een verkoudheid, corona, of een gewone griep, contact met kwetsbaren vermijden, dat op plekken waar veel kwetsbaren zijn bij toenemende circulatie mondmaskers gedragen worden, en dat goede ventilatie belangrijk is. “Gewoon, de dingen die al golden bij ouderen en zieken, ook voor andere luchtweginfecties.”

