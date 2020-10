Moet onze baby pindakaas eten om een pinda-allergie te voorkomen?

Een vader is allergisch voor pinda’s en noten en dus krijgen zijn kinderen die nooit voorgezet. Is dat onverstandig, moeten de kinderen ze juist wel eten?

Een vader van drie jonge kinderen heeft een hevige pinda- en noten-allergie. Omdat die mogelijk levensbedreigend is, komt er geen pinda of noot het huis in. Geen pindakaas of Nutella op de ontbijttafel, geen marsepein of pindarotsjes bij de thee.

De twee oudste kinderen van drie en vijf jaar hebben (waarschijnlijk) nog nooit noten gegeten en lijken de allergische aard van hun vader geërfd te hebben. Zo hebben ze onder meer een huid die gevoelig is voor eczeem.

“Onze jongste dochter is bijna zes maanden en nu hebben we onlangs gehoord dat we haar juist beter wel pinda’s en noten kunnen laten eten, om zo eventueel een allergie te voorkomen. Is dit inderdaad aan te raden?”, vraagt moeder zich af. “En kunnen we dat ook nog proberen bij de twee oudsten? We vinden het wel spannend om dit zomaar zelf uit te proberen.”

Beeld Natalia Walusiak

Erfelijkheid

Een allergie is een abnormale reactie van het afweersysteem op bepaalde stoffen uit de omgeving. Erfelijkheid speelt hierbij een rol. Als beide ouders geen allergie hebben, is de kans dat hun kind een allergie ontwikkelt zo’n 10 procent. Heeft een van de ouders een allergie, dan stijgt die kans al naar 40 procent. Hebben beide ouders een allergie dan is de kans zelfs 60 procent.

Tot voor kort was het advies om kinderen met een verhoogde kans op allergische reacties vooral niet bloot te stellen aan allergene voedingsstoffen zoals pinda’s en ei. “Maar daar zijn we van teruggekomen”, zegt Mijke Breukels, kinderarts-allergologisch expert in het Elkerliek ziekenhuis. “Uit onderzoeken blijkt dat je allergieën kunt voorkomen door heel jonge kinderen, vanaf een maand of vier, juist wel allergene stoffen te laten eten. Voor pinda’s en kippenei is dit wetenschappelijk aangetoond. Voor andere allergenen is er het vermoeden, maar nog geen significant bewijs.”

Kinderen met eczeem hebben een verhoogde kans om een pinda-allergie te krijgen, omdat pindadeeltjes uit de omgeving via de kapotte huid het lichaam in kunnen komen en een allergische reactie kunnen geven. De juiste manier is om pinda via maag en darm binnen te krijgen. Zo weet het lichaam dat pinda voeding is en dat er geen afweerreactie hoeft te volgen.

Eet een halfjaar lang pindakaas

En dus wordt sinds 2017, ook door consultatiebureaus, aangeraden om baby’s met eczeem voor ze acht maanden zijn en liever nog voor ze zes maanden zijn, pindakaas te laten eten. Het is zaak ervoor te zorgen dat ze dit zeker een halfjaar regelmatig blijven doen. “Op deze manier kan 80 procent van de pinda-allergieën bij kinderen met eczeem voorkomen worden. Het effect is alleen aangetoond bij kinderen onder de elf maanden. Als er eenmaal een pinda-allergie is, dan is er waarschijnlijk slechts 20 procent kans dat de kinderen er spontaan overheen groeien”, zegt Breukels.

Voor de kinderen van drie en vijf jaar kan de allergie dus niet meer voorkomen worden. Tegelijkertijd is niet zeker dat ze allergisch zijn, als dit nooit is getest. Ouders kunnen voorzichtig proberen om hun kinderen noten en pinda te laten eten. Breukels: “Begin met een kruimeltje en als je geen reactie ziet na een uur, geef dan een iets groter kruimeltje. Bouw het zo heel langzaam op. Daar zijn veilige schema’s voor te vinden.”

Niet alle ouders durven dat aan. Want als ze zelf allergisch zijn, weten ze hoe heftig de gevolgen kunnen zijn. “Ouders die het lastig vinden, kunnen daarom beter naar een kinderarts met ervaring in allergie gaan”, zegt Breukels. “Die kan via een huidpriktest of bloedonderzoek testen of het kind allergische afweerstoffen heeft. Zijn die er niet, dan is de kans op allergie zeer klein. Want hoewel deze ouders vrezen dat hun kinderen dezelfde allergie hebben als hun vader, hoeft het niet zo te zijn.”

