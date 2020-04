Minister Hugo de Jonge op de Leidse ic: ‘Het gaat lukken, als ik jullie zo zie’

‘Isolatiegebied, verboden voor onbevoegden’, staat er op twee grote klapdeuren. Rode strepen op de ziekenhuisvloer van het Leids Universitair Medisch Centrum geven aan tot waar die onbevoegden mogen komen. Achter deze deuren liggen positief geteste coronapatiënten. Soms afkomstig uit de regio Leiden. Veel vaker per ambulance afgereisd vanuit Brabant. Omdat ze als nierpatiënt die net twee transplantaties achter de rug heeft specialistische zorg nodig hebben. Of omdat er in de ziekenhuizen in het zuiden plek vrij gemaakt moest worden.

Een paar meter verderop staat een geïnteresseerd knikkende minister Hugo de Jonge, hoofdbestrijder van het coronavirus, met enkele verpleegkundigen te praten. In sneltreinvaart laat hij zich deze zaterdag tijdens dit werkbezoek langs de belangrijkste corona-afdelingen (in vakjargon covid-afdelingen genoemd) voeren. Hoe is dat nou, wil hij van de verpleegkundigen weten? Dat zorgen voor een coronapatiënt. “Ze zijn zieker, je krijgt ze moeilijker aan het eten. En er zijn meer overlijdens”, vertelt een van hen. Of het mentaal zwaarder is? Nee, schudden ze. Overlijdens zijn ze op deze afdeling wel gewend. Wel lastig: verpleegkundigen moeten het tijdens de behandeling twee uur zien uit te zingen zonder eten, drinken of een toiletpauze. “Vanwege de beschermende kleding die je aan hebt.”

Het LUMC in Leiden loopt qua hectiek nog wat achter op de ziekenhuizen in het zuiden van het land. Pas sinds een week of twee liggen ook hier covid-patiënten. Maar ook hier merken ze al: het wordt drukker en zwaarder. In de soms smalle ziekenhuisgangen, op de afdelingen zelf, maar ook in de lift laten managers vallen hoe intensief het werk de laatste dagen is. “Het is echt impressive”, zegt regiocoördinator Leon Aarts. “Dat we al onze skills zo zouden moeten inzetten... Had ik nooit gedacht.” Coronapatiënten, zien ziekenhuismedewerkers, kunnen in rap tempo verslechteren. “Ik heb nu twee keer meegemaakt dat een patiënt binnenkwam en binnen drie uur naar de intensive care moest”, zegt een verpleegkundige die werkzaam is op de afdeling waar verdachte patiënten worden getest.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het LUMC, waar hij afgelopen zaterdag op bezoek was. Beeld Phil Nijhuis

Naderende piek

De naderende piek op Nederlandse intensive cares maakte dat ook bij het LUMC het aantal ic-bedden flink werd opgeschaald. Van 20 bedden eerst naar 38 en daarna naar 44 stuks. Voor niet-corona-patiënten zijn nog altijd twaalf bedden beschikbaar. Op de kinder-ic, die nu is ingericht als corona-ic, staan de artsen (al dan niet bijgeschoold) al klaar. De minister is onder de indruk: “Dat is bijna een verdrievoudiging.” Dan een belangrijk sms’je. Hij graait naar zijn telefoon. “Het gaat lukken”, zegt De Jonge. Hij doelt op de opschaling naar 2400 ic-bedden die een dag later beschikbaar moeten zijn. “Het lukt zeker als als ik jullie zo bezig zie.”

De Jonge prijst de innovatiekracht van de medische managers, vraagt bijna elke arts of verpleegkundige hoe het nou écht gaat. Of ze nou écht goed begeleid worden. En spreekt de delegatie soms streng toe. “Jongens, anderhalve meter afstand alsjeblieft.” En: “We moeten echt wat meer uit elkaar gaan staan hoor.” Plus: “We schudden geen handen hè. We maken een buiging.”

“Wij doen al sinds 1977 onderzoek naar coronavirussen”, zegt een manager van de testafdeling trots nadat De Jonge hem met een buiging begroet. De Jonge: “Maar deze zagen jullie toch ook niet aankomen?” Gelach. “Nee, maar we wisten wel dat het een risico was sinds Sars in 2003.” In het lab van het LUMC kunnen 96 monsters tegelijkertijd getest worden op een coronabesmetting. Binnen een uur of zes is duidelijk of een patiënt besmet is. Nu het aantal testen is opgeschaald, zullen hier de komende weken steeds meer monsters onder de loep worden genomen. Een lachende zucht van opluchting bij De Jonge: het LUMC is daarvoor niet alleen afhankelijk van de roemruchte Zwitserse farmaceut Roche.

Lees ook:

Waarom Nederland minder ziekenhuisbedden heeft dan Duitsland

Jaarlijks daalt het aantal ziekenhuisbedden in Nederland. Daar is een logische verklaring voor, maar het doet toch pijn tijdens een crisis zoals nu.