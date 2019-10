Minister Bruins geeft gehoor aan protest van verpleegkundigen

Minister Bruno Bruins trekt een omstreden wetsvoorstel terug dat voor grote onrust zorgde onder de 170.000 verpleegkundigen. Oudere verpleegkundigen en mbo-verpleegkundigen hoeven niet meer te vrezen dat ze bepaalde taken opeens niet meer mogen uitvoeren omdat hun niveau te laag zou zijn.

Bruins, minister voor medische zorg, verscheurt zijn eerdere wetsvoorstel om verpleegkundigen in twee niveaus in te delen, ‘gewone verpleegkundigen’ en ‘regieverpleegkundigen’. Het idee was dat door die indeling het vak aantrekkelijker zou worden voor hoger opgeleide verpleegkundigen, en bijscholing zou stimuleren van alle verpleegkundigen. Maar het voorstel leidde deze zomer tot een grote opstand, die minister Bruins overviel. Hij zei na de zomer al dat hij de plannen alleen zou doorzetten als er genoeg draagvlak voor is.

De verpleegkundigen hebben met hun massale protest voor elkaar gekregen dat er nieuwe onderhandelingen komen hoe hun vak goed ingevuld kan worden.

Denkrichting

Op ‘korte termijn’ gaan alle betrokkenen weer aan tafel, schrijft minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer. Als denkrichting dient het advies dat bemiddelaar Alexander Rinnooy Kan gisteren heeft uitgebracht. Rinnooy Kan, oud-senator van D66 en voormalig voorzitter van de SER, adviseert om breder te kijken naar het werk van verpleegkundigen.

Een definitieve streep door de plannen is de enige uitweg voor minister Bruins. De afgelopen weken werd al duidelijk dat noch de verpleegkundigen, noch de ziekenhuizen en andere werkgevers nog verder wilden met de omstreden ‘wet-Big2’, zoals het voorstel heette. Eén voor één vroegen ze aan bemiddelaar Rinnooy Kan te stoppen met de wet. Het draagvlak was weg.

Met de oplopende personeelstekorten in de zorg kan het kabinet een opstand onder de beroepsgroep van de verpleegkundigen missen als kiespijn. Vooral oudere verpleegkundigen dreigden te stoppen met hun werk, als ‘Big-2’ was doorgegaan. Ze zouden bepaalde specialistische taken dan opeens niet meer mogen uitvoeren. Alleen de nieuwste lichting hbo-verpleegkundigen, na 2012 opgeleid, zou vanzelf de functie van ‘regieverpleegkundige’ krijgen, nodig voor die taken. De andere verpleegkundigen zouden bijgeschoold moeten worden. Verpleegkundigen klaagden dat hun ervaring en eerdere bijscholingen niet meer meetelden.

Verkeerde inschatting

Bruins heeft zich altijd gezegd dat hij de plannen niet zelf bedacht, maar ze opstelde in overleg met de vakbonden en de beroepsvereniging van verpleegkundigen, V&VN. Die zagen voordelen in een nieuw onderscheid tussen ‘regieverpleegkundigen’ en ‘gewone verpleegkundigen’. In de verpleegkundige zorg komen meer specialistische taken, en het aantal hbo’ers groeit.

Wat op de achtergrond meespeelt is dat er maar weinig verpleegkundigen lid zijn van een vakbond of beroepsvereniging. Minister Bruins sloot een akkoord, maar zowel hijzelf als de andere partijen aan tafel maakten een verkeerde inschatting van hoe het plan zou vallen bij de verpleegkundigen zelf. Het bestuur van de beroepsvereniging V&VN zag zich gedwongen af te treden, toen de achterban in verzet kwam. Een spontaan actiecomité kreeg 50.000 steunbetuigingen.

Lees ook:

Een onverteerbaar onderscheid aan het ziekbed

Wat telt zwaarder voor verpleegkundigen: diploma’s of ervaring? Die kwestie leidt, met een nieuwe wet op komst, tot veel commotie in de ziekenhuizen. De wet moest zelfs even in de koelkast, in afwachting van een advies dat dinsdagavond verscheen.

Bruins kan weinig beginnen tegen dure medicijnen

Twee nieuwe, dure medicijnen tegen kanker komen in het basispakket. Dat is goed nieuws voor de 2700 patiënten met long- en borstkanker die baat hebben bij de nieuwe medicatie. Toch sprak verantwoordelijk minister Bruno Bruins van een ‘graat in de keel’. Die zit daar door de prijs en de manier waarop die prijs tot stand komt. Hoe krijgt de minister de graat uit zijn keel?