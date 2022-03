Met Novavax is er vanaf nu ook een ‘ouderwets’ eiwitvaccin tegen covid beschikbaar

Voor Nederlanders die de moderne mRNA-techniek van vaccins niet vertrouwen is er nu een alternatief. Het vaccin van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax is vanaf maandag beschikbaar.

Novavax is een zogeheten eiwitvaccin. Dat is een ‘ouderwetse’ techniek waarbij een corona-eiwit wordt ingespoten om een reactie van het lichaam op gang te brengen. Het vaccin tegen Hepatitis-B is ook een eiwitvaccin. Het nieuwe vaccin beschermt volgens het ministerie van volksgezondheid voor 60 tot 90 procent tegen ziekte.

Iets minder effectief

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) houdt het op 90 procent. Oftewel: in een groep ongevaccineerden waar honderd mensen covid krijgen, zijn dat er in de Novavax-groep nog maar tien.

90 procent is wel iets minder dan de effectiviteit van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Bij deze nieuwe techniek wordt in een laboratorium een mRNA-deeltje aangemaakt en uitgerust met de genetische code van een corona-eiwit. Als het mRNA-deeltje wordt ingespoten, zet het lichaam het deeltje om in het corona-eiwit wat een afweerreactie veroorzaakt. Vaccins zoals Novavax spuiten direct een corona-eiwit in, dat overigens ook is gemaakt in een laboratorium.

Omdat mRNA een moderne techniek is, vertrouwt niet iedereen op de werking. Voor deze groep kan het Novavax-vaccin een uitkomst zijn. Voor het vaccin van Novavax zijn twee prikken nodig.

Lees ook:

Het ‘ouderwetse’ vaccin van Novavax, zonder genetische code, trekt de twijfelaar wellicht over de streep

Waarin verschilt het vaccin van Novavax met dat van Pfizer en Moderna?