Met meer dan 10.000 besmettingen is de stabilisatie ver weg

Er werd al gesproken over een stabilisatie. Begin deze week nam het aantal besmettingen nauwelijks toe. Maar de laatste drie dagen gaat de lijn weer gestaag omhoog. Met vrijdag een mijlpaal: 10.007 besmettingen. Hoe staat Nederland er voor?

Slechter dan gehoopt, slechter dan verwacht. Sinds 16 oktober nam het aantal besmettingen met één of twee procent, toe, en soms zelfs af. De laatste drie dagen is de toename 6, 7 en 8 procent. Die procent tikken des te harder aan naarmate de getallen langer worden.

Dat is terug te zien in de ziekenhuizen. Begin vorige week toonde de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers, zijn toehoorders in de Tweede Kamer een grafiek. Als we zo doorgaan, waarschuwde hij tijdens een hoorzitting, liggen er op 31 oktober 2047 covid-patiënten in het ziekenhuis. Vrijdag lagen er 61 patiënten meer in het ziekenhuis dan donderdag zodat het totaal nu al uitkomt op 2073. Ook de bezettingen op de ic’s dreigen de voorspelde aantallen te overschrijden.

Dat zet direct druk op de reguliere zorg. Nog altijd koerst Nederland af op een scenario waarbij eind november driekwart van de normale zorg uitgesteld moet worden. Dan komen ook dringende behandelingen tegen kanker in gevaar, iets wat nu al het geval is in delen van België.

Belangrijke kanttekening: de maatregelen die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vorige week bekendmaakten, zijn nog niet zichtbaar in de cijfers. Volgende week zal duidelijk worden of de gedeeltelijke lockdown voldoende is om de curve af te vlakken. Dan kunnen epidemiologen en modeldeskundigen berekenen of kerst met de familie haalbaar is.

De helft van alle covid-doden

De tweede golf is ondertussen ook terug te zien in de sterftecijfers, al zijn deze nog lang niet zo hoog als tijdens de eerste golf. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vrijdag dat tussen 12 en 19 oktober 3200 mensen zijn overleden. Dat zijn er ongeveer 400 meer dan verwacht. Het is aannemelijk te denken dat covid deze ‘oversterfte’ veroorzaakt.

De kwetsbaren beschermen is een belangrijke opdracht die het kabinet zich heeft gesteld. Tijdens de eerste golf kwam 60 procent van de dodelijke slachtoffers uit de groep mensen die langdurige zorg ontvingen. Dat zijn veelal de bewoners van verpleeghuizen. De nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat het opnieuw die kant op dreigt te gaan. Tot nu toe viel de oversterfte in verpleeghuizen mee. Maar vorige week schoot deze ineens omhoog naar 17 procent. Er overleden 1222 Nederlanders die langdurige zorg ontvingen; 180 meer dan verwacht. Daarmee is deze groep alweer goed voor bijna de helft van alle covid-doden.

Inchecken en pinnen

Keert Nederland het tij? Het gedragsonderzoek dat het RIVM eerder publiceerde, laat zien dat de gevoelsmatige dreiging die Nederlanders ervaren, bijna weer op het niveau zit van april. De mobiliteitscijfers die Google verzamelt uit gegevens van mobiele telefoons, laten dan ook zien dat het in de winkelstraten rustiger is geworden. Toch is het nog lang niet zo stil als in april, toen de verplaatsingen rond winkels en recreatieplekken tot 70 procent afnam. De laatste cijfers van Google zijn die van vijf dagen geleden. Toen lag de afname op ongeveer 35 procent. Het aantal reizigers dat incheckt voor de bus, trein, tram of metro ligt ruim 65 procent onder het normale gemiddelde. Dat was in maart en april bijna 90 procent.

Een andere indicator zijn het aantal pintransacties. Volgens ING is de afgelopen week 5 procentpunten minder gepind. Ter vergelijking, in de eerste lockdownweek in maart betrof dat 20 procentpunten.

