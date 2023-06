Mentale problemen bij de jeugd zijn hardnekkig en ernstig. Vooral meiden hebben het zwaar

Mentale problemen van Nederlandse scholieren tonen zich hardnekkig en ernstig. Meiden blijven het met name zwaar hebben. Na de forse stijging van mentale problemen die vorig jaar gemeten werd (van 14 procent in 2017 naar 33 procent in 2021 bij meisjes in het basis-, en van 29 procent naar 44 procent in het voortgezet onderwijs), is dit jaar geen herstel opgetreden. Soms zelfs integendeel.

Uit het onderzoek Jong na corona dat woensdag gepresenteerd wordt door de Universiteit Utrecht (UU) en het Trimbos Instituut, en voortbouwt op het onderzoek Health Behaviour in School-Aged Children van vorig jaar, blijkt dat psychische problemen van aanhoudende aard zijn. Het percentage meisjes dat aandachtsproblemen meldt, is bijvoorbeeld in 2022 gestegen van 42 naar 48 procent, bij psychosomatische klachten is dat een stijging van 70 naar 75 procent. Voor jongens op de middelbare school veranderde er afgelopen jaar niets: respectievelijk 30 en 50 procent rapporteerde deze problemen.

Anderhalf jaar na de afloop van de laatste schoolsluiting moet worden vastgesteld dat de oorzaken van mentale problemen dieper gaan dan de coronapandemie alleen. Het verlies van een ‘hoopvol’ toekomstperspectief door klimaatverandering, oorlog of de woning- en energiecrisis lijkt er voor veel jongeren mede de oorzaak van te zijn, stelt projectleider Gonneke Stevens (UU). “Deze ontwikkelingen hebben het gevoel van onzekerheid en onveiligheid wellicht verhoogd.”

Meer intensieve vormen van jeugdzorg nodig

Hoe je zo’n trend keert, is nog niet eenvoudig. Stevens: “Opvoeders, de politiek, het onderwijs, het bedrijfsleven en belangenorganisaties zouden zich actief moeten inzetten om een hoopvolle toekomst dichterbij te brengen voor de jeugd. Je zou jongeren daarover moeten laten meepraten”. Maar zelfs dan is het waarschijnlijk niet realistisch om te verwachten dat op korte termijn de mentale gezondheid van de jeugd direct positief beïnvloed wordt, denken de onderzoekers. “Het zal voor sommige problemen ook niet voldoende zijn”, zegt Stevens. “Deze groep heeft naar alle waarschijnlijkheid meer intensieve vormen van jeugdzorg nodig. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze zorg beschikbaar en van goede kwaliteit is, ondanks de huidige problemen in de jeugdzorg en de aangekondigde bezuinigingen hierin.”

Er zijn ook nog andere factoren die een risico vormen voor de mentale druk op jongeren. De prestatiedruk is een oude bekende. Maar ook zijn de sociale relaties met ouders, vriendinnen en leraren van vooral tienermeisjes in 2022 niet verbeterd ten opzichte van 2021. En dan is er nog een indicator die dit jaar erg opvalt: een explosieve stijging van het aantal jongeren dat zegt ‘de hele dag’ via sociale media met anderen in contact te staan. Van de basisscholieren is niet meer een op de vijf, maar bijna een op de drie kinderen een ‘intensieve’ gebruiker van sociale media. Op middelbare scholen is inmiddels 40 procent van de jongens intensief gebruiker, en 53 procent van de meisjes. Een jaar geleden was dat percentage bij beide groepen ruim 10 procent lager. Vooral TikTok lijkt de groei te veroorzaken.

Intensief sociale mediagebruik

Volgens Stevens kan intensief sociale mediagebruik op de lange termijn meer problematische gebruikers opleveren. Maar intensief sociale mediagebruik hangt gemiddeld gezien niet samen met mentale problemen. “Voor de een levert het juist een geluksgevoel op, de ander wordt er ongelukkig van.” Volgens Stevens kan intensief sociale mediagebruik op de lange termijn wel meer problematische gebruikers opleveren en daarmee mentale problemen onder jongeren verhogen. “Veel jongeren besteden minder tijd aan huiswerk door hun smartphone. Dat kan stress geven over school.”

De onderzoekers staan stil bij de vraag of de sterke stijging van mentale klachten te wijten zou kunnen zijn aan ‘overrapportage’ vanwege de toegenomen belangstelling onder jongeren voor psychische nood. Maar daarvoor zijn de risicofactoren als forse prestatiedruk en verzwakte sociale relaties te evident. Ook wijzen veel wetenschappelijke onderzoeken in dezelfde richting: afgelopen jaar steeg het aantal 13- tot 17-jarige meisjes dat zichzelf vergiftigt met 50 procent (van 855 naar 1284). Serieuze suïcidale klachten onder 12- tot 25-jarigen stegen tussen 2021 en 2022 van 9 naar 17 procent.

Havo onder druk Waarom zijn de trends voor havo-leerlingen zoveel slechter dan voor vmbo- of vwo-leerlingen? Nog maar 58 procent van de havisten vond school in 2022 ‘leuk’, terwijl dat het jaar ervoor nog 71 procent was. Slechts 51 procent zegt een goede relatie met de leraar te hebben (vorig jaar 61 procent). Bij de vmbo- en vwo’ers zagen de onderzoekers van ‘Jong na corona’ die daling niet. Zij kunnen het niet goed verklaren. Stevens: “Meer onderzoek is nodig”.

