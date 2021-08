Meevaller: driekwart van de ‘inhaalzorg’ wordt dit jaar nog verleend

Wie de berichten leest over de druk op de ziekenhuizen, denkt vast: van het inhalen van dat inmiddels veelbeschreven ‘stuwmeer’ aan uitgestelde operaties komt niets meer terecht. Maar dat blijkt best mee te vallen. Voor de mensen wier operatie werd uitgesteld, en die al tijden – soms met pijnlijke kwalen rondlopend – wachten, gloort er toch wat hoop dat ze dit jaar nog geholpen kunnen worden.

Volgens een onderbouwde schatting van Zorgverzekeraars Nederland halen ziekenhuizen dit jaar driekwart van de inhaalzorg nog in. Dat staat in een Kamerbrief die coronaminister De Jonge onlangs naar de Kamer stuurde. 60 procent van de ziekenhuizen verwacht zelfs álle inhaalzorg dit jaar nog weg te werken. Zo is het ziekenhuis in Doetinchem zelfs al bijna klaar met de inhaalrace, meldt Omroep Gelderland.

De verzekeraars baseren zich op de plannen voor inhaalzorg die inmiddels het overgrote deel van de ziekenhuizen hebben ingeleverd, waarin ze uiteenzetten hoe ze de inhaalzorg inrichten en wat er allemaal nog moet gebeuren. Dit zijn overigens niet alle ziekenhuizen: de verzekeraars wachten nog op een aantal plannen.

Misschien wel drie jaar inhaalzorg

Dit voorjaar werd al duidelijk dat de inhaalzorg zou doorlopen tot volgend jaar. Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zei in Trouw dat het op sommige plekken misschien wel drie jaar zou gaan duren, vooral omdat het ziekenhuispersoneel niet op de huidige turbostand kan blijven doorgaan. Nu lijkt dat dus mee te vallen, hoewel de gezondheid van het personeel een punt van zorg blijft, erkennen de verzekeraars. .

Vorige week verschenen al positief stemmende cijfers, verzameld door de Nederlandse Zorgautoriteit. ‘Slechts’ zo’n 170.000 tot 210.000 operaties moeten nog worden ingehaald, minder dan het aantal operaties dat uitviel tijdens de pandemie. Dat komt onder andere doordat mensen minder botbreuken en sportblessures opliepen tijdens de lockdowns.

Soms overleden patiënten op een wachtlijst, of bleek een operatie toch niet langer nodig, zegt woordvoerder Maaike Grevelink van Zorgverzekeraars Nederland. Maar is de schatting dat driekwart van de uitgestelde zorg dit jaar nog wordt bijgebeend niet te zonnig, gezien de situatie in de ziekenhuizen en een mogelijke opleving in het najaar?

Het grillige virus kan roet in het eten gooien

Grevelink: “Het blijft een ruwe schatting, daarom zijn we er voorzichtig mee. We hebben deze zomer gezien hoe grillig het virus kan zijn. We zijn er voor de schatting van uitgegaan dat het virus terug zou lopen, dus corona moet niet weer enorm opspelen.”

Volgens haar hebben ziekenhuizen wel goed nagedacht over alle verschillende varianten van inhaalzorg: van uitgestelde operaties tot mensen die met een verdachte moedervlek niet naar de huisarts zijn gegaan en bij wie onlangs pas kanker is geconstateerd. Dit zijn patiënten die zorg nodig hebben, maar nog niet in beeld waren.

“De zorg is bomvol met data, tegenwoordig. Dus ziekenhuizen hebben de inhaalzorg mede met behulp daarvan zo goed mogelijk in kaart gebracht. In die zin stemt deze schatting hoopvol, wel zijn de verschillen tussen ziekenhuizen groot. Waar de één nog amper ruimte heeft gehad om met inhaalzorg te starten, is de ander al bijna klaar.”

In zijn Kamerbrief erkent Hugo de Jonge dat het ‘uitermate vervelend’ is dat mensen moeten wachten op operaties. ‘Ik begrijp goed dat dit gepaard gaat met gevoelens van onzekerheid en vind het belangrijk dat zij zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de opties die ze hebben’, schrijft hij.

Maar wat zijn die opties dan? Volgens Grevelink kunnen zorgverzekeraars ook echt iets betekenen voor mensen die lang moeten wachten op broodnodige zorg, door te bemiddelen en mee te zoeken naar een plek waar iemand eerder terecht kan. “Helaas kunnen wij niet méér plek creëren.”

