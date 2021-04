Meer mensen laten prik met AstraZeneca links liggen

Alle onrust over AstraZeneca leidt tot een lagere opkomst bij de vaccinatiecampagne in veel huisartsenpraktijken. Ruim een week geleden besloot het kabinet het middel vanwege een zeldzame bijwerking niet meer te gebruiken bij 60-minners. Maar ook een deel van de 60- tot 65-jarigen, die op dit moment door de huisartsen worden ingeënt, wil het middel niet meer.

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) lag de opkomst in verschillende praktijken vorige week op of onder de 50 procent, al zijn er grote verschillen per regio. Hoe de opkomst deze week zal zijn, durft de woordvoerder niet te voorspellen: “De lage opkomst hangt volgens ons samen met de onduidelijkheid. Er zijn veel vragen, en veel twijfels.” In maart lag het prikken met AstraZeneca al korte tijd helemaal stil. Voor die prikstop lag de opkomst volgens de LHV nog tussen de 75 en 95 procent.

Niet weggegooid

Om hun vaccins op te krijgen, roepen huisartsen op verschillende plekken in het land ook 65- tot 69-jarigen op. Dat is een groep die officieel nog niet aan de beurt is, maar wel in aanmerking komt voor een prik met AstraZeneca. Bij de huisartsenpraktijk in Goor (bij Hengelo) was de opkomst 80 tot 85 procent. Er bleven zaterdag 150 tot 200 vaccins over, maar die waren na een oproep op sociale media snel verdeeld. Na een half uur stond er een rij 65- tot 69-jarigen bij de prikpost. “Tot nu toe hebben we gezien dat huisartsen flexibel genoeg zijn en ondanks de verwarring mensen vinden om te vaccineren”, stelt de LHV-woordvoerder.

Overigens dienen alleen aangebroken flacons snel te worden opgepikt; dichte verpakkingen blijven zes maanden goed in de koelkast. De LHV verwacht dan ook niet dat de lage opkomst ertoe leidt dat vaccins moeten worden weggegooid.

‘Motie van afkeuring’

Veel huisartsen zijn het niet eens met het advies van de Gezondheidsraad van afgelopen donderdag om het vaccin niet meer voor 60-minners te gebruiken. Zij volgen de redenatie van het Europees Geneesmiddelenbureau Ema, dat stelt dat de voordelen van het vaccin nog altijd opwegen tegen de nadelen. De kans op covid met ernstige complicaties zonder vaccin wordt als veel groter ingeschat dan de kans op ernstige complicaties door het vaccin.

Maandagmiddag plakte een groep huisartsen een ‘motie van afkeuring’ op het gebouw van de Gezondheidsraad in Den Haag. Volgens Bart Meijman, een van de artsen, maakt de Gezondheidsraad mensen ‘onnodig bang’. Voor zover nu bekend komt de bijwerking trombose na minder dan 1 op de 150.000 prikken voor.

Bredase huisarts blijft 60-minners vaccineren De Bredase huisarts Berend Nikkels roept nog steeds 60-minners op voor een vaccinatie met AstraZeneca. Daarmee gaat hij in tegen het beleid van het ministerie van volksgezondheid. Nikkels gebruikt het middel onder andere bij jongere mensen met kanker of neurologische aandoeningen als MS, ALS en Parkinson. De prikstop voor 60-minners noemt hij ‘een heel stomme maatregel’. Een zeldzame bijwerking weegt volgens hem niet op tegen alle sterfgevallen die huisartsen kunnen voorkomen door wel jongere mensen met AstraZeneca te vaccineren. Nikkels heeft al vijftig 60-minners gevaccineerd en wil er volgende week nog vijftig prikken. De vaccins voor die groep heeft hij naar eigen zeggen ‘illegaal’ besteld, door meer patiënten met obesitas op te voeren dan hij werkelijk heeft in zijn praktijk. “Ik wil een steen in de vijver gooien.”

