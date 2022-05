Een nieuw onderzoek geeft meer inzicht in de oorzaken van gehoorverlies. Maar hebben slechthorenden daar ook wat aan?

Onderzoek naar slechthorendheid richt zich meestal op de trilhaartjes die de geluiden doorgeven. Nu gaat sinds de jaren zeventig de hypothese rond dat niet alleen de trilhaartjes, maar ook de batterij die deze trilhaartjes aanstuurt hierbij een belangrijke rol speelt. Die hypothese lijkt te kloppen, laat onderzoek zien dat vorige week is gepubliceerd.

In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen last van slechthorendheid, en dat aantal zal de komende jaren sterk oplopen. Wat betekent de nieuwe ontdekking voor hen?

Geluid komt via het trommelvlies, de gehoorbeentjes en het slakkenhuis in de hersenen terecht. In het slakkenhuis zitten de trilhaartjes en de eerder genoemde batterij, die stria vascularis heet. De stria vascularis is lastig te bereiken. Mede daarom richtte onderzoek naar gehoorverlies zich meestal op de trilhaartjes.

Genetische informatie

Het onderzoek naar de stria vascularis is uitgevoerd door een groep internationale wetenschappers, onder wie kno-arts Paul Nagtegaal van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij en zijn collega’s analyseerden de genetische informatie van meer dan 720.000 mensen. “Waarin komt de genetische informatie van slechthorenden overeen en in hoeverre verschillen zij van niet-slechthorenden?”, vroeg Nagtegaal zich af.” Er bleken 48 plekken in het DNA te zijn die een verband hebben met slechthorendheid. En veel van die plekken hebben te maken met de stria vascularis.

“We hebben nu voor het eerst genetisch bewijs geleverd dat de stria vascularis een rol kan spelen bij gehoorverlies”, zegt Nagtegaal. “Voor wie dat nu goed nieuws is? Met name voor de onderzoekers naar slechthorendheid, denk ik. Een oud dogma van denken over gehoor is ietsjes veranderd en we weten nu dat de aandacht ook uit moet gaan naar een ander gebied in het slakkenhuis.”

Goed nieuws voor de onderzoekers is meegenomen, maar het gaat natuurlijk om de slechthorenden zelf. Uiteindelijk hebben zij er ook iets aan, maar niet op de korte termijn, zegt Nagtegaal. “Voor de langere termijn kunnen de uitkomsten van dit onderzoek leiden tot aanknopingspunten voor een behandeling.”

Speelt erfelijkheid een rol?

Gehoorschade komt vaak door harde muziek tijdens concerten of het uitgaan. Of door koptelefoon dragende muziekliefhebbers die de volumeknop stelselmatig te vaak indrukken. Waarom dan genetisch onderzoek om DNA-kenmerken bij slechthorenden te analyseren? Speelt erfelijkheid een rol bij gehoorschade? Ja, zegt Nagtegaal. “We weten dat er een genetische gevoeligheid is voor bepaalde gehoorschade. De één loopt gehoorschade op tijdens een concert, de ander niet. Ook zijn er mensen die door bepaalde medicijnen gehoorschade oplopen, terwijl anderen daar geen last van hebben.”

Op dit moment is er geen behandeling tegen slechthorendheid, een aandoening die grote gevolgen kan hebben voor iemands dagelijks functioneren. Alleen een gehoorapparaat kan helpen. Nagtegaal: “Dat er geen behandeling is, is best frustrerend, want een hoortoestel zorgt vooral voor versterking van geluiden. Maar in ons slakkenhuis zitten meer mechanismen om het ene van het andere geluid te onderscheiden. Hard, zacht, dichtbij, veraf. Al dat soort kleine mechanismen worden niet nagebootst met een hoortoestel. Om die reden kan een hoortoestel nooit de normale werking van het gehoororgaan vervangen.” Een behandeling ontwikkelen blijft daarom voor Nagtegaal ‘het ultieme doel’. “Misschien lukt dat in de toekomst met gentherapie.”

Bij gentherapie passen medicijnen de genetische code aan om foutjes te herstellen. Er loopt nu een onderzoek waarbij wetenschappers met gentherapie kapotte cellen in het gehoororgaan proberen te herstellen. “Dan heb je het vooral over het opnieuw laten groeien van de haarcellen. Daar is nog niet echt een doorbraak in. Maar wie weet biedt dat ook nog aanknopingspunten voor een behandeling, en misschien speelt de stria vascularis daar een rol bij.”