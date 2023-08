Medische onderzoeksprojecten LUMC stilgelegd wegens fraude

Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft zeven onderzoeksprojecten moeten stoppen vanwege fraude met Europese subsidies. Het ziekenhuis neemt nu de procedures onder de loep.

Enkele onderzoeksprojecten waarvoor het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) Europese subsidie heeft aangevraagd deugen niet. Een partner in de projecten stuurde rekeningen die niet te verantwoorden waren, maar wel met instemming van het LUMC waren ingediend.

De fraude kwam in april aan het licht. Na signalen stelde het LUMC vervolgens zelf ook vast dat bij drie projecten waarbij het bedrijf Percuros betrokken was, stelselmatig fraude werd gepleegd. Dat is destijds ook openbaar gemaakt. Vervolgens is de samenwerking met die partner verbroken en zijn alle zeven projecten die het LUMC met Percuros deed afgebroken. Het ziekenhuis heeft stappen ondernomen tegen drie medewerkers die betrokken zouden zijn bij de affaire.

Percuros is inmiddels uitgeschreven uit het handelsregister en de website is stilgelegd, maar het bedrijf presenteert zich nog op netwerksite LinkedIn als toonaangevend in Europa op het gebied van moleculaire visualisatie van het menselijk lichaam. Dat wil zeggen dat Percuros in een mens de moleculen en hun functies in kaart probeert te brengen. De zeven geschrapte projecten hielden verband met dat onderzoeksveld.

‘Niet wat je mag verwachten’

Het LUMC kijkt nu hoe de procedures kunnen worden aangescherpt om toekomstige fraude te voorkomen. “Zo’n samenwerking gaat uit van vertrouwen”, zegt een woordvoerder. “Achteraf kun je zeggen dat dit niet goed is gegaan. Dit is niet wat je van ons mag verwachten.”

Het LUMC heeft een flink aantal grote onderzoeksprojecten lopen dat subsidie krijgt in het kader van Horizon Europe, een programma van 100 miljard euro dat de Europese Unie voor onderzoek en innovatie vrijmaakt. Andere Europese onderzoeksprojecten van het LUMC gaan gewoon door, benadrukt de woordvoerder. Ook zijn nieuwe aanvragen in behandeling.

