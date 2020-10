Manifest: Doe verpleeghuizen tijdens tweede coronagolf niet meer op slot

De tweede coronagolf mag niet leiden tot een nieuwe isolatie van verpleeghuishuisbewoners. De kwaliteit van leven van ouderen dreigt opnieuw onder te sneeuwen vanwege de angst voor het virus. Dat stelt een groep van zo’n 70 bestuurders in de ouderenzorg en thuiszorg, hoogleraren en prominenten, in een manifest dat ze via Trouw.nl (scroll naar onder om het te lezen) naar buiten brengen. Onder de ondertekenaars zijn ook Hugo Borst, Carin Gaemers en Adelheid Roosen, die zich eerder roerden in het debat over ouderenzorg.

Na de maandenlange landelijke sluiting van verpleeghuizen dit voorjaar spraken minister Hugo de Jonge van volksgezondheid en verschillende organisaties in de verpleeghuiszorg zich erover uit: dat was eens maar niet weer. Een nieuwe bezoekersstop zou voorkomen moeten worden.

Anne-Mei The is bang dat dat voornemen onder druk staat. Daarom komt ze nu met dit manifest. “Je ziet nu al her en der verpleeghuizen de deuren sluiten”, zegt de hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam: “We gaan nu de tweede golf in, we voelen dat die een tijd gaat duren. Enerzijds zijn we beter voorbereid. Anderzijds was dit voorjaar voor veel medewerkers traumatisch.”

Levenskwaliteit als uitgangspunt

“Het gevaar is dat we toch terugvallen op de reflex: veilig, veilig, veilig”, zegt Gijsbert van Herk, bestuurder van de Stichting Humanitas, met 14 verpleeghuizen in de regio Rotterdam. Hij nam met The en het Humanistisch Verbond het initiatief voor het manifest.

De ondertekenaars vinden dat de kwaliteit van leven van bewoners het uitgangspunt moet zijn. Het voorkomen van een besmetting met corona is daar onderdeel van, maar niet doorslaggevend. Verpleeghuizen moeten het virus buitenhouden zonder de bewoners te isoleren. Er moeten daarom voldoende beschermende middelen en coronatesten zijn voor personeel en bezoekers.

Bovendien moeten de verpleeghuizen straks niet voor bewoners beslissen, zoals dit voorjaar gebeurde, maar samen met hen, zo luidt de oproep. Medewerkers moeten met bewoners en hun naasten in gesprek blijven, ook als het moeilijk wordt, stelt het manifest.

Bewoners met corona samenbrengen

Van Herk had begrip voor de gedwongen sluiting dit voorjaar, maar vindt wel dat die veel te lang heeft geduurd. Hij zal zich nu ‘met hand en tand’ verzetten tegen een nieuwe bezoekersstop. “Een verpleeghuis is geen ziekenhuis. We moeten niet vergeten dat dit in de eerste plaats het huis van onze bewoners is, waar wij een beetje zorg mogen verlenen.”

Van Herk gelooft ook dat een nieuwe sluiting niet nodig is. “Wij hebben in Rotterdam-Zuid nu een cohortafdeling, waar we bewoners met corona samenbrengen. Zij kunnen daar vrij rondlopen en bezoek ontvangen. Hun naasten mogen zelf weten of ze op bezoek komen, en krijgen dan beschermende pakken aan.”

Hoogleraar The kan zich voorstellen dat als er echt een coronabrandhaard is in het verpleeghuis of de directe omgeving, dat het dan toch nodig is verpleeghuizen tijdelijk te sluiten. Maar ze hoopt dat verpleeghuizen proberen andere oplossingen te verzinnen, en daarbij steeds rekening houden met wat het leven van bewoners ‘kleur geeft’. “Daarbij moeten we soms risico nemen. Dat hoort bij het leven.”

