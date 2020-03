Mag een baas je vragen om niet naar Noord-Italië op vakantie te gaan?

Stel je hebt een vakantie geboekt naar Noord-Italië en je krijgt een e-mail van je baas met het advies om niet te gaan. Moet je dan je vakantie­­ opgeven?

“Het is een advies, geen dwingend advies”, zegt een woordvoerder van ING. De bank heeft zijn werknemers geadviseerd om niet op vakantie te gaan naar besmette gebieden. “We verbieden werknemers niets”, aldus de bank, “het is namelijk niet aan ons om te beslissen waar personeel wel of niet op vakantie gaat.”

Wel is aan medewerkers die binnenkort vrij hebben gevraagd om bij hun manager aan te geven waar ze vakantie gaan vieren. “Als een medewerker er toch voor kiest om naar een van de besmette gebieden te reizen (zoals Noord-Italië) dan vragen we diegene bij terugkomst twee weken thuis te werken”, aldus de woordvoerder van de bank. Volgens­­ hem heeft het advies tot nu toe niet voor problemen gezorgd.

“ING mag dat gewoon adviseren”, zegt Pascal Besselink, senior jurist arbeidsrecht bij verzekeraar Das. Werknemers afraden om naar besmette gebieden te reizen past bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, zegt hij. “Net als het advies om goed je handen te wassen en te niezen en hoesten in je elleboog.”

Verbieden mag niet

Wat een werkgever niet mag, is een vakantie verbieden, zegt Besselink. “Zelfs als een werknemer naar een mogelijk risicogebied reist is dat lastig”, zegt Besselink. “Omdat je er vanuit kunt gaan dat een werknemer zelf ook het nieuwe coronavirus niet wil oplopen of anderen wil besmetten en dat hij zelf wel voorzichtig doet.”

Ook bouwbedrijf Bam heeft haar medewerkers gevraagd om ‘kritisch naar privévakanties te kijken’. Het adviseert werknemers om de reisadviezen van het ministerie van buitenlandse zaken te volgen. Dus liever niet reizen naar China en Noord-Italië. “We doen daarmee een beroep op het gezonde verstand van onze werknemers”, zegt het bouwbedrijf.

Of een werkgever een privéreis mag verbieden, komt pas serieus ter sprake als de overheid voor de bestemming een negatief reisadvies uitgeeft, zegt Besselink. Hij vervolgt: “Dan neem je als werknemer onnodig veel risico.”

Thuiswerken

Volgens Bam denken medewerkers er zelf ook over na. “Maar het kan geen kwaad om er als werkgever nog wat extra aandacht aan te besteden”, aldus een woordvoerder. Wat doet het bedrijf als werknemers toch zijn gegaan? “We vragen aan mensen om het te melden als ze in besmette gebieden op vakantie zijn geweest. Als dat zo is en ze voelen zich toch niet helemaal lekker­­, dan vragen we ze om thuis te werken.” Volgens het bedrijf weten­­ directe collega’s sowieso wel van elkaar­­ waar ze zijn geweest. “Dat zorgt voor een veiligheidscultuur: medewerkers attenderen elkaar op de risico’s”, aldus de woordvoerder.

Volgens jurist Besselink komt het uiteindelijk allemaal aan op goed werkgever- en werknemer­schap. “Het nieuwe coronavirus is voor iedereen nieuw. Qua regels is er dus nog niets in beton gegoten”, zegt hij.

