Maagdenvliesoperaties uitbannen? Dat kan helemaal niet, zeggen artsen

Artsenorganisaties kunnen zelf geen einde maken aan de praktijk van maagdenvlieshersteloperaties, zoals minister Hugo de Jonge wil. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) in een reactie. “Wij zijn enorm overvallen door de opmerkingen van de minister”, zegt woordvoerder Ank Louwes. “Als je dit wilt uitbannen, kan dat niet met een richtlijn. Dan moet de minister met een verbod komen.” De NVOG is tegenstander van een verbod, omdat de vrouwen om wie het gaat er volgens de gynaecologen niet mee geholpen zijn.

Toch stelde De Jonge dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat artsen gaan stoppen met maagdenvlieshersteloperaties, en dat de NVOG dat gaat regelen in een nieuwe richtlijn. Die zou er voor 1 juni moeten zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd moet op de naleving daarvan toezien. Pas als blijkt dat operaties nog steeds plaatsvinden, wil het kabinet een verbod ‘overwegen’, zo schrijft de Jonge samen met minister Sander Dekker van rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Voorvrouw Shirin Musa van Femmes for Freedom heeft geen goed woord over voor het plan van de ministers. “De Jonge heeft al veel vaker gezegd dat maagdenvliesherstel niet in Nederland past, dat doet hij nu weer. Maar er gebeurt niets. Nu gaat hij nog even thee drinken met de artsen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, is zo'n operatie geweld tegen vrouwen. Het gaat om een mensenrechtenschending. Daar moet je geen richtlijn tegen ontwikkelen, dat moet je verbieden.”

Mythes rond het maagdenvlies in stand gehouden

Naar schatting ondergaan jaarlijks honderden vrouwen een maagdenvlieshersteloperatie, en laten duizenden zich erover infomeren. Volgens Musa werken artsen die de ingreep uitvoeren mee aan het onderdrukken van vrouwen.

“Vrouwen ondergaan die ingreep niet omdat ze het zo graag willen, maar omdat er sprake is van druk, bedreiging en dwang. Ze zijn bang dat voor slutshaming of geweld als ze niet als maagd het huwelijk in gaan. Je moet vrouwen weerbaarder maken tegen die druk.” Met de operaties houden artsen volgens Musa bovendien de mythes rond het maagdenvlies in stand.

NVOG is juist verklaard tegenstander van een verbod. “Juist ook in het belang van deze vrouwen – omdat bij een verbod geen ruimte meer bestaat om het gesprek aan te gaan met deze vrouwen en hun veiligheid te waarborgen. Bijvoorbeeld als er sprake is van dreiging in de familiaire sfeer”, stelt Louwes.

‘Er valt fysiek niets te herstellen’

De NVOG is overigens ook tegenstander van maagdenvliesherstel, en vindt daarom dat de ingreep alleen in uitzonderingsgevallen moet worden uitgevoerd, als vrouwen geen andere oplossing zien. “Er valt fysiek niets te herstellen. Maagden hebben namelijk geen vlies dat dichtzit, maar een plooi, die niet per se zichtbaar verandert na de eerste keer seks. Ook is het niet zo dat maagden altijd bloeden bij de eerste keer. Dat gebeurt bij zo’n 40 procent niet”, stelt Louwes.

Bovendien voeren leden van de NVOG maar hooguit drie van dit soort operaties per jaar uit. De meeste worden uitgevoerd in commerciële privéklinieken. De Jonge stelt dat de NVOG gaat overleggen met de Vereniging voor Cosmetische Chirurgie (NVCG) en de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Dat overleg heeft volgens Louwes nog niet plaatsgevonden. Louwes weet ook niet in hoeverre artsen in commerciële klinieken bij deze clubs zijn aangesloten, en of ze zich gebonden zullen voelen aan een nieuwe richtlijn.

