Limburgse ziekenhuizen: straks geen plek voor elke kankerpatiënt

Als het kabinet niet ingrijpt tegen de verspreiding van het coronavirus dan moeten mensen met kanker langer wachten op een behandeling. Die noodkreet luiden de Limburgse ziekenhuizen in een brief aan het kabinet. De ziekenhuizen schrijven dat de zorg in Limburg onder water komt te staan als de coronabesmettingen niet omlaag worden gebracht. Kwetsbare patiënten en zorgverleners moeten per direct een extra inenting tegen het coronavirus krijgen, valt te lezen.

Al met al is er sprake van een crisis, aldus de vijf ziekenhuisinstellingen met locaties in Weert, Roermond, Venlo, Heerlen, Sittard en Maastricht. ‘Het hele systeem loopt vast. Dat betekent feitelijk een code zwart op lokaal niveau’, staat in de brief met de titel ‘Limburg stevent rechtstreeks af op zorginfarct.’

De provincie Limburg kampt de afgelopen weken met een relatief snelle stijging van het aantal nieuwe coronameldingen en ziekenhuisopnames. Dat laatste wordt ook veroorzaakt door de samenstelling van de bevolking in Limburg, zegt bestuursvoorzitter Helen Mertens van het Maastricht UMC in een toelichting op de noodkreet. “Er is hier sprake van vergrijzing en we weten dat mensen wat meer onderliggende aandoeningen hebben. Ook is de vaccinatiegraad op sommige plekken relatief beperkt.”

Verschillende ziekenhuizen moesten de afgelopen weken een korte tijd een opnamestop invoeren, wat betekent dat patiënten dan tijdelijk niet in het ziekenhuis terecht kunnen. “Zo’n opnamestop ontwricht de zorgsituatie in de hele omgeving”, zegt Mertens.

Niveau van afgelopen winter

Het aantal opnames van coronapatiënten in Limburgse ziekenhuizen verschuift naar het niveau van afgelopen winter. Maar Nederland ziet er nu heel anders uit. Toen was er een lockdown, werden scholen gesloten en werd er later zelfs een avondklok ingevoerd.

Nu is de samenleving vrijwel volledig geopend en nemen de besmettingen ondanks voorzichtig ingrijpen van het kabinet nog steeds toe. Wel heeft ruim 87 procent van alle volwassen Nederlanders ten minste één vaccinatie gehad tegen covid. Die vaccinatiegraad blijkt echter ontoereikend, gezien de epidemiologische situatie.

“Het grote verschil met vorig jaar is dat de ziekenhuizen nu krampachtig proberen om de normale zorg zoveel mogelijk door te laten gaan”, zegt Mertens. Dat lukt overigens niet meer. De ziekenhuizen moeten inmiddels snijden in zogeheten planbare zorg zoals heup- en rugoperaties.

Bovenop deze ‘reguliere zorg’ komt niet alleen de zorg voor coronapatiënten maar ook de inhaalzorg voor patiënten die tijdens eerdere lockdowns werden afgebeld. Ondertussen is het als vanouds druk op de spoedeisende hulp: zonder lockdown ligt het aantal auto-ongelukken en sportblessures weer hoger.

Vergelijking gaat mank

Oftewel: een vergelijking met vorig jaar gaat al snel mank. Niet in de laatste plaats omdat ziekenhuizen kampen met een hoger ziekteverzuim onder personeel, dat vermoeid raakt nu de pandemie in Nederland twintig maanden duurt. Een hoger ziekteverzuim in de overige zorgketen is ook een probleem, zegt Mertens. “De doorstroom van patiënten uit de ziekenhuizen naar de verpleeghuizen en de thuiszorg verloopt daarom langzaam.”

De spreiding van coronapatiënten over ziekenhuizen door het land komt ondertussen slecht op gang, stellen de Limburgse ziekenhuizen. Hierdoor liggen er in Limburg meer coronapatiënten in de ziekenhuizen dan eerlijk is, staat in de brief.

Volgens Mertens, die tevens voorzitter is van het netwerk acute zorg in Limburg, is er ‘zeer frequent’ contact tussen de voorzitters van al deze landelijke zorgregio’s. “Iedereen is van goede wil, maar toch is het lastig om patiënten te verplaatsen. Ik gebruik alle overleggen om aan te geven wat er bij ons speelt. Het is hier echt heel nijpend.”

