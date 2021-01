Limburgse verpleeghuizen vragen uitzondering privacywet: ‘We willen inzicht in vaccinatiegraad’

Veertien zorginstellingen, waaronder twee ziekenhuizen, schrijven in een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat ze zich zorgen maken over het besmettingsgevaar van medewerkers. Om dat te voorkomen, willen ze weten of hun medewerkers zijn gevaccineerd.

Door de Algemene Verordening gegevensbescherming, of kortweg de privacywet, zijn medewerkers echter niet verplicht om te melden of ze al dan niet zijn ingeënt. De zorginstellingen vragen daarom of de minister een uitzondering wil maken. Dat kan met behoud van de privacy, betoogt bestuurslid Trudie Severens van Sevagram, een organisatie voor ouderenzorg. Ze is woordvoerder namens de veertien instellingen die de brief ondertekenden. “Wij willen inzicht in de vaccinatiegraad. Dus we hoeven niet afzonderlijk van elke medewerker te weten of hij of zij wel gevaccineerd is, maar wel hoe hoog de vaccinatiegraad is op elke afdeling.”

Als er geen grondslag is, moet die er komen

Volgens Severens lijkt er ruimte in de privacywet te zijn om vaccinaties te registreren, mits het niet herleidbaar is tot individuen en alleen een bevoegde beroepsbeoefenaar toegang heeft en dit registreert. “In ons geval zou bijvoorbeeld de bedrijfsarts per afdeling kunnen kijken hoe hoog de vaccinatiegraad is. Dat zou periodiek kunnen.” Mocht dat toch niet mogelijk zijn, dan vragen de briefschrijvers de minister om een grondslag te creëren waarop deze registratie wel mogelijk is.

Severens benadrukt hoe belangrijk het is om de vaccinatiegraad te weten. “In een verpleeghuis wonen mensen, daar wil je het welzijn bevorderen. Nu mag er beperkt bezoek komen, en is een arm om iemand heen slaan onmogelijk. Als we de vaccinatiegraad weten, kunnen we kijken waar we kunnen versoepelen.” Hoe hoog moet de vaccinatiegraad zijn voordat die bescherming biedt? Die norm is volgens Severens nog niet vastgesteld. “De meningen schommelen tussen de 70 en 80 procent.”

Uit een enquête van vakbond FNV in december onder negenduizend zorgmedewerkers bleek dat 20 procent van hen geen vaccinatie wil. 14 procent twijfelt nog. Sevagram is een campagne begonnen om informatie over het vaccineren zo veel mogelijk onder het personeel te verspreiden, met als doel de vaccinatiebereidheid te verhogen. “We hebben mensen die principieel geen vaccinatie willen, of mensen die huiverig zijn omdat het nog zo nieuw is”, zegt Severens. “De druk opvoeren is niet ons doel, meer informatie over hoe we onze cliënten en medewerkers kunnen beschermen, wel.”

