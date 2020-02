Nu zelfs de corpulente rocker Meat Loaf vorige maand bekend maakte dat hij vegetariër is geworden, moet de vraag maar eens op tafel komen. Leven vegetariërs langer dan overtuigde carnivoren? Het Consult trok langs de wetenschappelijke onderzoeken voor een antwoord en klopte aan bij het Voedingscentrum.

Eerst de onderzoeken. De meest geciteerde studie als het over leefstijl en levensverwachting gaat, is die naar de eet- en leefgewoonten van de zevendedagsadventisten in de Verenigde Staten. Deze groep eet weinig vlees – varkens- en paardenvlees laten ze al helemaal staan –, drinkt geen alcohol en rookt ook al niet. Het onderzoek naar de gezondheid van deze groep begon in 1976, gevolgd door een tweede onderzoek waarvan de resultaten eind vorig jaar bekend zijn gemaakt. De conclusie was dat de zevendedagsadventisten een lagere kans hebben op vroegtijdig overlijden dan hun landgenoten. Ook het percentage mensen met kanker lag lager.

Vleeseters leven minder lang, maar dat hoeft niet door vlees te komen

Er zijn meer studies die concluderen dat vegetariërs en veganisten gezonder zijn en vaak langer leven. Maar daaruit is niet de conclusie te trekken dat een vleesloos dieet tot een langer leven leidt. “Vegetariërs hebben in de regel een gezondere leefstijl dan vleeseters”, zegt Lolkje de Vries van het Voedingscentrum. Zij leven bewuster, roken en drinken minder en bewegen meer. Allemaal factoren die belangrijk zijn voor een langer leven. “Hierdoor kan het verband tussen een vegetarische voeding en een lager risico op ziekte worden overschat.”

Om onomstotelijk vast te stellen dat vegetariërs langer leven dan vleeseters, zouden wetenschappers tweelingen hun leven lang moeten volgen waarbij de een vlees zou moeten eten en de ander niet. Er bestaan onderzoeken die in de buurt komen. In Denemarken zijn diverse onderzoeken gedaan naar tweelingen die zijn geboren tussen 1870 en 1920. Maar destijds had de kruidenier geen vegaburger achter de toonbank liggen en was vegetarisme in deze streken onbekend. Wat de onderzoekers wel zagen was dat een ongezonde leefstijl die tot overgewicht leidde de kans op een vroegtijdige dood vergrootte.

Veel meer eiwitten nodig

Vegetariërs en veganisten weten dat ze moeten letten op hun eiwitten. Onderzoekers van het Massachusetts General Hospital concludeerden dat de kans op overlijden aan ziektes fors afneemt naarmate mensen meer plantaardige eiwitten consumeren.

Ze moeten er wel voldoende van binnenkrijgen, zegt De Vries van het Voedingscentrum. De kwaliteit van plantaardige eiwitten is lager dan die van dierlijke, dus moeten vegetariërs en veganisten meer van deze proteïnen eten. “De aanbevolen hoeveelheid eiwit is in principe 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht, maar voor vegetariërs en veganisten is die hoeveelheid respectievelijk 20 en 30 procent hoger.”

De traditionele vegetariër is de lacto-ovo-vegetariër (wel melk en eieren). Zijn neefjes zijn de pescotariër die wel vis eet en de af-en-toe-vegetariër, de flexitariër. Vis verlaagt volgens het Voedingscentrum het risico op hart- en vaatziekten en zuivel zorgt voor een lager risico op diabetes en darmkanker. Of de bewandelaars van de middenweg langer leven dan de fervente vleeseters of veganisten, is niet bekend. Net zoals er ondanks alle onderzoeken geen uitspraak is te doen over de vraag of Meat Loaf een langer leven in het vooruitzicht zou hebben als hij zich wat eerder tot het vegetarisme had bekeerd. Wel is met zekerheid te stellen dat vegetarische diëten de kans op bepaalde ziekten als kanker, een hoge bloeddruk en diabetes 2 verminderen.

In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Ook een gezondheidsvraag? Stuur een mailtje naar gezondheid@trouw.nl.