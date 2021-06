Kwetsbare gezinnen kunnen voorlopig niet terecht bij Jeugdbescherming Brabant, de werkdruk is er te hoog

Brabantse kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie, krijgen voorlopig geen hulp van Jeugdbescherming Brabant. De organisatie, die gezinnen helpt wanneer de rechter bepaalt dat de ouders niet goed voor de kinderen kunnen zorgen, neemt vanaf deze week geen nieuwe cliënten meer aan. De stop duurt in elk geval drie maanden.

Jeugdbescherming Brabant is wettelijk verplicht gezinnen te helpen, maar zegt door de hoge werkdruk geen andere oplossing te zien dan een cliëntenstop. De afgelopen maanden zag de organisatie veel vaste medewerkers vertrekken en liep het ziekteverzuim op. Daardoor moeten de overgebleven jeugdbeschermers steeds meer gezinnen begeleiden. Voor nieuwe gezinnen is daardoor nu even geen plek.

De cliëntenstop heeft grote gevolgen voor Brabantse kinderen bij wie thuis bijvoorbeeld sprake is van mishandeling of verwaarlozing. Op dit moment neemt Jeugdbescherming Brabant het overgrote deel van dit soort zaken in de regio op zich.

Het gat dat nu valt in Noord-Brabant zal niet volledig kunnen worden opgevuld door andere instellingen die ook in de provincie actief zijn. De William Schrikker Groep, een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in het begeleiden van kinderen of ouders met een verstandelijke beperking, heeft zelf ook aangekondigd in een deel van Brabant voorlopig geen nieuwe cliënten te kunnen aannemen. Kwetsbare gezinnen zullen dus langer moeten wachten op begeleiding.

Jeugdbescherming in de problemen

Jeugdzorg Nederland is geschrokken van het nieuws, al kwam het niet onverwacht. Na de aankondiging van Jeugdbescherming Brabant, afgelopen vrijdag, stuurde de brancheorganisatie een brief naar het demissionair kabinet om haar zorg te uiten. Want, zo benadrukt Jeugdzorg daarin, niet alleen in Brabant, maar ook elders in het land zit de jeugdbescherming in de problemen.

“Als je het hebt over deze cliëntenstop, dan is dat een regionaal probleem dat alleen in Brabant speelt”, licht Eva de Vroome namens de organisatie toe. “Maar de problematiek die erachter zit, die speelt wel degelijk overal.”

Daarmee doelt ze niet alleen op de personeelstekorten, maar ook op de tarieven die de gemeenten betalen voor de jeugdbescherming. Die verschillen nu te sterk per regio, vindt Jeugdzorg Nederland, en zouden daarom landelijk moeten worden vastgesteld. Bovendien zijn ze nu overal te laag, vindt de organisatie, waardoor jeugdbeschermers per persoon veel gezinnen moeten begeleiden.

“Jeugdbeschermers hebben ongeveer twee tot tweeënhalf uur per week voor één gezin”, rekent De Vroome voor. Als al die tijd ging naar contact met het gezin, dan zou dat in sommige gevallen misschien genoeg zijn, denkt ze, maar vaak ook niet. “Bovendien gaat een groot deel van die tijd op aan administratie en aan het zoeken naar passende hulp voor de gezinnen. Meestal is dat specialistische hulp, en die is nauwelijks verkrijgbaar. Daardoor zijn jeugdbeschermers vooral heel veel aan het bellen. Ze moeten leuren met kinderen op zoek naar plek.”

Jeugdzorg Nederland wil dan ook dat er niet alleen meer geld beschikbaar komt voor de jeugdbescherming, maar dat ook wordt geïnvesteerd in de specialistische jeugdhulp. Het Rijk heeft onlangs al toegezegd de komende jaren fors meer geld aan de gemeenten te geven voor de jeugdzorg. Veel gemeenten kampen al jaren met grote tekorten waar het de hulp voor kinderen en jongeren betreft.

Jeugdzorg Nederland vindt dat een goede zaak. “Maar voor de jeugdzorg verandert er vooralsnog niets”, vreest De Vroome. Als gemeenten het geld gebruiken om de gaten in de begrotingen te dichten, zijn de problemen in de jeugdzorg nog niet opgelost. Om te voorkomen dat andere jeugdbeschermingsinstellingen het Brabantse voorbeeld moeten volgen, moeten gemeenten volgens Jeugdzorg Nederland meer investeren in specialistische jeugdzorg en jeugdbescherming.

