Kwetsbare cliënten zeggen thuiszorg af uit angst. ‘Zorgverleners moeten een mondkapje gaan dragen’

Thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen moeten preventief een mondkapje dragen, ook bij patiënten die geen verkoudheidsklachten hebben. Dat zeggen verschillende belangenorganisaties van ouderen en mensen met een beperking, zo blijkt uit een belronde van Trouw. Nu zegt een deel van de kwetsbare cliënten zorg af, omdat ze bang zijn via hun zorgverlener besmet te raken. Hoe langer de crisis duurt, des te nijpender wordt voor een deel van hen de situatie.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn beschermende middelen niet nodig bij patiënten die geen Covid-19-achtige klachten hebben. Ook niet bij lichamelijke verzorging, waarbij anderhalve meter afstand niet mogelijk is. “Wij vinden het merkwaardig dat bij contactberoepen zoals tandartsen en opticiens wél preventief beschermende kleding wordt gedragen, terwijl dat in de thuiszorg niet hoeft”, zegt woordvoerder Bernadet Naber van ouderenbond ANBO.

“Er is een groep patiënten die zo kwetsbaar is, dat zorgverleners op zijn minst een mondkapje zouden moeten dragen”, vindt ook Aline Molenaar. Ze is directeur van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen die zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). “Denk aan mensen die zulke intensieve zorg krijgen, dat ze niet eens naar het ziekenhuis kunnen als ze besmet raken. Of patiënten met ernstige immuunziekten, hartafwijkingen of die sondevoeding nodig hebben.”

‘Wees eerlijk over schaarste’

Molenaar denkt dat het nu vooral de schaarste is die de richtlijnen dicteert. “Zo poets je weg dat je eigenlijk in meer situaties mondkapjes nodig hebt. Kijk eerst wat nodig is. En wees eerlijk als dat dan door schaarste niet kan.”

Ouderenbond ANBO wil al langer dat zorgverleners bij lichamelijke zorg altijd beschermende middelen dragen. Ook Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, sluit zich daarbij aan. “We weten dat mensen soms al besmettelijk zijn voordat ze klachten krijgen”, zegt woordvoerder Renée Tuinman van Ieder(in), “Vooral een wijkverpleegkundige, die van patiënt naar patiënt gaat, zou hoe dan ook bescherming moeten dragen.”

Volgens de organisaties lijdt de ongerustheid van patiënten ertoe dat ze zorg afzeggen. Uit peiling van Patiëntenfederatie Nederland van vorige maand blijkt dat een grote groep patiënten zelf afziet van zorg. Ruim 40 procent van de bijna 1400 patiënten die reageerden kreeg op dat moment geen of minder zorg. Van hen heeft 45 procent daar zelf, of samen met de zorgorganisatie voor gekozen. Bij 35 procent besliste de zorgorganisatie.

Ongerustheid is er ook bij medewerkers in de thuiszorg. De Achterhoekse zorgorganisatie Marga Klompé besloot zelf om medewerkers preventief mondkapjes te geven, zo meld Omroep Gelderland. Brancheorganisatie Actiz houdt vooralsnog vast aan de lijn van het RIVM. Maar, vindt Actiz, het RIVM moet beter duidelijk maken of preventief gebruik van beschermingsmiddelen zin heeft of niet.

