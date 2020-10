Kun je corona oplopen via je glas?

We mogen in het café of op het terras maar met een beperkt aantal personen bij elkaar zitten om de kans op een coronabesmetting te verkleinen. Maar hoe zit het ondertussen met het glas waaruit we drinken?

Een avond doorzakken in de kroeg zit er even niet meer in. Maar even in een café of op het terras een drankje nuttigen, of in klein gezelschap uit eten gaan, mag nog wél. Wie zich aan de regels houdt, kan heus nog een zorgeloze avond hebben.

Of kleven er toch risico’s aan horecabezoek? Een lezer vraagt zich af of ‘met Covid-19-virus bezaaid glaswerk’ in horecagelegenheden en studentenhuizen de oorzaak kan zijn van de besmettingen onder jongeren. Of beter gezegd, zijn oudste dochter – wellicht zelf student – worstelt met deze vraag.

In juni schreef het RIVM een advies aan de horeca over dit onderwerp. Terughoudend als het instituut is in zijn bewoordingen, hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt immers, beschrijft het dat er ‘een mogelijk risico’ bestaat op een coronabesmetting door het drinken uit een gespoeld glas dat eerder is gebruikt door een besmet persoon. Dat betekent dat extra maatregelen zijn gewenst. Die blijken niet heel rigoureus: glazen, en overig eet- en drinkgerei, moeten bij voorkeur in een afwas- of spoelmachine worden gereinigd. Kan dit niet, dan mag het ook in een spoelbak met reinigingsmiddel (minimaal 15 seconden en het water regelmatig verversen).

Als horecagelegenheden dit advies ter harte nemen, hoeven onze lezer en zijn dochter zich geen zorgen te maken. En dat moeten ze dan ook maar niet doen, zegt hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters van de Rijksuniversiteit Groningen. “Elke horecagelegenheid heeft tegenwoordig van die snelle wasmachines, daarmee loop je geen risico. Ook niet als een besmet persoon uit een glas heeft gedronken. Het virus heeft aan de buitenkant een soort vetlaagje dat uit elkaar valt als het met zeep in aanraking komt. Dat is ook precies de reden dat we vaak onze handen moeten wassen en de winkelwagentjes reinigen. Zo is er ook nog geen bewezen besmetting geweest via een karretje uit de supermarkt.”

Het wc is minstens zo gevaarlijk

Om dezelfde reden is het volgens Niesters weinig aannemelijk dat in studentenhuizen besmettingen plaatsvinden via glazen of bestek. “Ik kan me uit mijn eigen studententijd herinneren dat er soms hele bergen afwas op het aanrecht stonden. Maar als alles uiteindelijk met zeepsop wordt gewassen, is er niets aan de hand. Trouwens, de meeste studentenhuizen hebben nu een vaatwasser volgens mij. Die volstaat.”

Anders wordt het wanneer iemand per ongeluk uit een glas van een ander drinkt. Dat is wel riskant, zegt Niesters. “Zeker omdat je bij dit virus al besmettelijk bent voordat je ziek wordt. Dat was bijvoorbeeld anders met het eerste Sars-virus, toen mensen ziek en besmettelijk tegelijk waren. Zonder dat je in de gaten hebt dat een ander het virus bij zich draagt, kun je dus wel degelijk besmet raken via een gebruikt glas.”

Maar wat betreft café of restaurant: gewoon gaan als je zin hebt, vindt de viroloog. Al loop je elders in een etablissement wellicht wel een klein risico, bedenkt hij. “Ik kan me niet herinneren dat ik zelf ooit een grote behoefte heb gedaan in een café of restaurant, maar dat geldt vast niet voor iedereen. Het virus kan wel in ontlasting zitten. Het toilet zou daardoor een groter gevaar kunnen vormen dan een glas. Dus ook daar geldt dat goed schoonmaken van belang is.”

In Het Consult beantwoorden experts wekelijks gezondheidsvragen van lezers. Ook een gezondheidsvraag? Stuur een mailtje naar gezondheid@trouw.nl.