Kuipers zet concentratie van kinderhartchirurgie door, negeert daarmee advies zorgautoriteit

Minister van volksgezondheid Ernst Kuipers zet de concentratie van de kinderhartchirurgie door, ondanks het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat niet te doen. Dat blijkt uit een brief die Kuipers maandag stuurde naar de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het gaat om de concentratie op twee locaties van interventies voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.

Controles, poliklinische afspraken, voor- en nazorg en gesprekken over medicatie kunnen ook na de concentratie op twee plekken plaatsvinden in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, schrijft de minister. Dat geldt ook voor acute zorg. ‘Daarbij heeft dit concentratievraagstuk ook geen directe gevolgen voor de zorg voor alle mensen met hartproblemen, maar alleen voor mensen met een aangeboren hartafwijking’, stelt de minister. Volgens hem gaat het om interventies die de meeste hartpatiënten slechts één of enkele keren in hun leven ondergaan.

‘Concentratie onvermijdelijk’

Kuipers somt meerdere redenen op waarom hij vindt dat de kinderhartchirurgie geconcentreerd moet worden. Allereerst blijkt volgens hem uit een zorgrapport dat hartpatiënten een grotere overlevingskans hebben als de zorg geconcentreerd is. Daarnaast is er nu een te grote druk op het personeel: artsen en verplegers moeten voor het opereren van kinderharten 24/7 beschikbaar zijn. Wanneer er maar twee ziekenhuizen zo’n afdeling hebben, zouden er minder diensten gedraaid zijn. Tenslotte moet er volgens de minister een ‘structurele en robuuste oplossing’ komen. Concentratie naar twee afdelingen is, zo schrijft hij, onvermijdelijk. Wanneer er nu voor gekozen zou worden om over te gaan naar drie in plaats van vier ziekenhuizen, dan zou het alleen maar uitstel zijn.

De discussie over wie het beste kinderharten opereert is al zo’n 30 jaar aan de gang. Over één ding waren de vier academische ziekenhuizen (in Rotterdam, Utrecht, Leiden en Groningen) het eens: de kwaliteit van die ingrepen is het best als die op twee of drie plekken worden uitgevoerd. Daarom besloot De Jonge het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC in Utrecht aan te wijzen als de ziekenhuizen die de kinderhartoperaties mogen uitvoeren. Daarop volgde kritiek. Dergelijke specialistische zorg alleen in de Randstad uitvoeren zou gevaarlijk zijn voor kinderen met hartproblemen in het noorden, zei Groningen. Dodelijk zelfs. In Rotterdam zeggen de specialisten juist dat kinderen eerder overlijden als de zorg niet gecentraliseerd wordt.

Dringend advies tegen centralisatie

Na hevige discussie tussen de ziekenhuizen vroeg Kuipers de Nza een analyse te maken. In december adviseerde de zorgautoriteit dringend om niet over te gaan op centralisatie. Die zou er onder andere voor zorgen dat patiënten uit het noorden langer moesten reizen. Ook zou centralisatie gevolgen hebben voor de acute zorg die sommige ziekenhuizen leveren aan volwassenen met hartproblemen. Het is, stelt de Nza, haast onmogelijk om één zorgonderdeel uit het ziekenhuis te halen, omdat alle afdelingen met elkaar verbonden zijn. Daarbij zouden ziekenhuizen kennis en kunde verliezen door eventueel vertrek van personeel. Tenslotte zou het kunnen gebeuren dat UMC Leiden de kinder-IC zou moeten sluiten.

De Nza stelde wel dat de UMC’s, onder leiding van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), beter moeten samenwerken. Daar sluit Kuipers zich bij aan, schrijft hij. En, in tegenstelling tot zijn voorganger, die zelf twee UMC’s aanwees, hoopt Kuipers dat de ziekenhuizen nu samen een beslissing kunnen maken over wie de kinderharten mag opereren. Hij verzoekt de NFU om voor 15 februari te reageren op zijn brief. En als de organisatie inderdaad een beslissing neemt over welke twee ziekenhuizen de kinderhartchirurgie krijgen, dan moet dat voor 1 april gebeurd zijn.

