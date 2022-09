Kritiek op coronabeleid: ‘Kabinet is niet voorbereid op zwaardere scenario’s’

Hoe het komend najaar en winter eruit gaan zien, daar kon RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer geen duidelijkheid over geven. Er kunnen nieuwe varianten komen die immuniteit omzeilen waardoor corona hard toeslaat, het kan ook meevallen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft daarom begin deze maand vijf mogelijke toekomstscenario's beschreven. Op de zwaarste scenario's, als Covid-19 een serieuze bedreiging blijft of zelfs dodelijker wordt, is de overheid onvoldoende voorbereid, zei Jolande Sap tijdens de briefing.

De oud-GroenLinksleider is de voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) dat deze maand is begonnen. Waar het Outbreak Management Team (OMT) vooral kijkt naar hoe het virus terug te dringen, daar heeft het MIT oog voor de effecten van maatregelen op het welzijn van de Nederlanders.

Dashboard over welzijn

Sap hoopt op termijn ook een dashboard te kunnen ontwikkelen over corona, maar dan een die aangeeft hoe het met de Nederlanders gaat. Donderdag komt het MIT met haar eerste advies aan de overheid. Een aantal punten wilde Sap alvast noemen.

De eerste: er zijn weliswaar sectorplannen, maar in die plannen is onvoldoende tot geen aandacht voor mensen in kwetsbare posities, zoals jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Het is essentieel dat de overheid zich daar alsnog op voorbereidt”, zegt Sap.

Tweede punt: de gereedschapskist is onvoldoende gevuld voor de zwaardere scenario's. Sap noemde het coronatoegangsbewijs. Daarmee moet terughoudend worden omgegaan, zegt Sap, want het maakt inbreuk op rechten van mensen. Maar als het echt niet anders kan, moet er wel een plan klaarliggen om de coronapas in te voeren.

Geen plannen arbeidsmarkt

Daarnaast noemde Sap het gebrek aan plannen voor de arbeidsmarkt. “Dat breekt ook al op in de lichtere scenario's", zei ze. Het ziekteverzuim is nu al een probleem in diverse sectoren, waaronder de zorg. Dat probleem kan komende maanden erger worden. Sap bepleit een flexibele uitwisseling van personeel tussen sectoren. “InRetail (brancheorganisatie voor de retail, red.) heeft bijvoorbeeld vergaande gesprekken gevoerd met de GGD om in zwaardere scenario's personeel uit te wisselen.” Als de winkels moeten sluiten, kan het thuiszittende personeel bijvoorbeeld aan de slag bij de GGD's, die op dat moment waarschijnlijk veel mensen nodig hebben. Daarnaast vraagt Sap aandacht voor jongeren die in coronatijd de arbeidsmarkt betreden. Zij lopen direct een achterstand op, en die mag volgens haar niet permanent worden.

Binnen de zorg staan medewerkers geregeld voor de vraag hoe de acute zorg voor coronapatiënten af te wegen tegen de gezondheidsschade die andere patiënten daardoor op langere termijn oplopen. Over die morele dilemma's wil het MIT een breed debat voeren. “Als je dat nu niet doet, dan kies je tijdens een uitbraak telkens voor acute zorg", zegt Sap. “De maatschappelijke afweging komt dan altijd achteraf.”

Lees ook:

Van Dissel: voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen nodig

De basismaatregelen, zoals handen wassen en bij een positieve test in quarantaine gaan, zijn op dit moment voldoende, zegt Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).