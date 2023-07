Knieprotheses op, operatie uitgesteld: ziekenhuizen krijgen hulp bij het zoeken naar medische hulpmiddelen

Een knieoperatie die wordt uitgesteld - niet vanwege het personeelstekort in de zorg, maar omdat de knieprotheses op zijn. De zorg heeft de laatste jaren te maken met plotselinge tekorten aan belangrijke medische hulpmiddelen. Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid opent maandag een meldpunt, dat zorginstellingen gaat helpen schaarse middelen te verdelen en alternatieven te vinden.

In het oosten van Nederland moesten knieoperaties worden uitgesteld vanwege het tekort aan protheses in een bepaalde maat. Dat vertelde Jan Willem Louwerens, voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, onlangs in Het Parool. Die krant noemde ook een dreigend tekort aan hart-longmachines, dat door bemiddeling van Kuipers’ ministerie kon worden afgewend.

Ook aan een type elektrode dat gebruikt wordt om vitale functies van een baby te monitoren tijdens de geboorte, was recent een tekort. Een medewerker van een van de ziekenhuizen pakte de telefoon en regelde dat de elektroden die ziekenhuizen nog op voorraad hadden onderling werden verdeeld. Ook waren er de afgelopen tijd soms te weinig katheters, spuitjes en naalden.

Oorlog in Oekraïne is een van de oorzaken

De problemen spelen sinds coronatijd, toen er een tekort was aan beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en beademingsapparatuur. Inmiddels is de oorlog in Oekraïne een van de boosdoeners. Oekraïne is een belangrijke producent van grondstoffen voor sommige hulpmiddelen. Ook de hogere energie- en grondstofprijzen spelen een rol, zo schreef Kuipers eerder aan de Tweede Kamer.

Bovendien lijkt het erop dat sommige fabrikanten zich deels terugtrekken van de Europese markt vanwege nieuwe veiligheidseisen, meldt Kuipers. Het gaat om regels die volgend jaar van kracht worden. Medische hulpmiddelen moeten nu al opnieuw gecertificeerd worden, en dat kost fabrikanten tijd en geld. Bovendien is de capaciteit bij de bureaus die de keuring moeten doen beperkt.

Veel van de problemen zijn mondiaal of Europees. Voor een deel van de hulpmiddelen kan het zijn dat de (lage) prijs die Nederland betaalt, een reden is voor fabrikanten om schaarse middelen liever te verkopen aan landen die meer geld op tafel leggen.

‘Operatieplanning is al ingewikkeld genoeg door het personeelstekort’

Bij de ziekenhuizen zorgen de tekorten voor veel extra werk, vertelt Ingeborg Obrie, voorzitter van het Landelijk Netwerk Assortimentscoördinatoren in de Gezondheidszorg. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat operaties moeten worden uitgesteld tot een nieuwe levering binnenkomt. “En de operatieplanning is al ingewikkeld genoeg, onder andere vanwege het personeelstekort.”

Het meldpunt dat Kuipers opent, moet bij tekorten de verdeling van schaarse hulpmiddelen coördineren, en helpen bij het vinden van nieuwe aanvoerlijnen en alternatieven voor producten die niet leverbaar zijn. Het is een initiatief van onder andere de ziekenhuizen en inkooporganisatie Intrakoop. Obrie is er blij mee. “Het alternatief is dat ieder ziekenhuis voor zich op zoek moet gaan naar oplossingen. Het scheelt een hoop capaciteit als we dat met z’n allen doen.”

Een overheidsmeldpunt voor medicijntekorten bestaat al langer. Vorig jaar waren er zes ‘ernstige’ tekorten aan geneesmiddelen, waarvoor geen alternatief voorhanden was. In 2021 kwam dat drie keer voor. Medicijnen komen vaak uit fabrieken buiten Europa. Ook bij de medicijnen worden de tekorten vaak veroorzaakt door productieproblemen, een gebrek aan grondstoffen of geopolitieke spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne.

