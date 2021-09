Klepperen met eendenbekken op ‘grootste staking ooit in UMC’s’

Wat is dit nu, denkt Marcel van Leeuwen als hij thuis een pakketje ontvangt van zijn werkgever, het UMC Utrecht. Diezelfde gedachte heeft Lily van Dijken, en vele andere medewerkers van het academische ziekenhuis, als zij de plastic verpakking opent. Een badhanddoek? Er staat een tekst op. Time to Relax, lezen Van Leeuwen en Van Dijken met oplopende hartslag.

“Niks Time to relax. Time to pay, time to act”, zegt Van Leeuwen, operationeel coördinator in de centrale keuken van het ziekenhuis en vakbondsfunctionaris van de FNV. Dat hebben de actievoerders dan ook op verschillende handdoeken geschreven. “We kregen die handdoek ook nog eens ná de vakantieperiode”, zegt Van Dijken, werkzaam op de ICT-afdeling. “Hoezo relaxen?”

Toch komen ze van pas. Tientallen medewerkers hebben in Utrecht hun handdoek uitgespreid en liggen en zitten er op het oog comfortabel bij op de gele tegels van de centrale hal. Zo demonstreren zij tegen de vastgelopen cao-onderhandelingen met hun werkgever.

Zeven ziekenhuizen

Dat gebeurt ook in zeven andere academische ziekenhuizen. Alleen het Radboudumc in Nijmegen doet niet mee. In de rest draaien medewerkers zondagsdiensten tijdens ‘de grootste staking ooit door medewerkers van universitair medische centra’, aldus FNV Zorg.

“Er zijn hier tien tot elf afdelingen aanwezig,” zegt Van Leeuwen. Een van die afdelingen komt onder enthousiast gejoel aanrijden met twee mobiele infuuspalen waar een chirurgengroen doek tussen hangt. Van Hero tot Zero, staat er op.

Daarnaast groeperen medewerkers zich rond een spandoek met de tekst: “Wij trekken onze eendenbek open”. De afdeling gynaecologie voegt de daad bij het woord en begint met de snavels van het medische instrument te klepperen.

Meer loon en minder werkdruk

De medewerkers willen meer loon en minder werkdruk. Meer loon geldt dan vooral voor de laagste schalen in het ziekenhuizen. “De schoonmaak, keuken, logistiek, de gastvrouwen”, zegt Van Leeuwen. “Zij krijgen er nu 0,3 procent per jaar bij, veel minder dan de inflatie. Terwijl dit precies de mensen zijn die het geld niet kunnen missen. De verpleging krijgt 3,5 procent in 3 jaar, wat ook een schijntje is. Daar is vakbond NU’91 wel mee akkoord gegaan.”

Tot verbazing van Van Dijken, en van alle actievoerders en sympathisanten. “Als ze goed lezen, gaat niemand erop vooruit”, zegt Van Dijken. “Er zijn prijsstijgingen, dus onze koopkracht gaat niet omhoog. Daarbij, salarisverhoging gaat niet alleen om geld, maar ook om waardering.”

Die waardering wilde het ziekenhuisbestuur nu juist tonen met de handdoek, maar “dat kan alleen als je op goede voet staat met elkaar. En dat is niet het geval”, zegt Van Leeuwen.

‘Onrechtvaardig en kwetsend cao-voorstel’

Na de handdoekenactie verplaatsen meer dan honderd actievoerders zich naar buiten, voor de toespraken, tussen lunchende collega’s die niet meedoen aan de acties. CNV Zorg-bestuurder Aaldert Mellema spreekt van een ‘oneerlijk, onrechtvaardig en kwetsend’ cao-voorstel. Zakaria Boufangacha, vicevoorzitter van de FNV, sluit het spreekgedeelte af. “Meer waardering, meer respect”, zegt hij. Voor de collega’s van NU’91, de kleine zorgbond die wel akkoord ging met het cao-voorstel, heeft hij ook een boodschap: stap uit het akkoord, dan kunnen zij en de andere bonden weer een gesloten front vormen. Mocht het de vakbonden niet lukken tot een nieuwe cao te komen, dan zullen zij de acties eind oktober voortzetten.

