Kleine ziekenhuizen worstelen om overeind te blijven

Hoewel het over het algemeen iets beter gaat met de ziekenhuizen van Nederland, zitten er elf in de gevarenzone, blijkt uit de jaarlijkse financiële stresstest.

De meeste ziekenhuizen doen het goed, maar bij vijf ziekenhuizen zijn zorgen over het voortbestaan. Elf ziekenhuizen waren het afgelopen jaar financieel ongezond. Dat blijkt uit de financiële stresstest van BDO Accountants en Adviseurs, die voor de tiende keer de jaarverslagen van algemene ziekenhuizen onder de loep nam.

Het gezamenlijke resultaat van de 64 ziekenhuizen in Nederland groeide afgelopen jaar ten opzichte van 2017, met 64 miljoen euro naar 274 miljoen. De helft van de ziekenhuizen krijgt van BDO een acht of hoger. Die cijfers bepalen de accountants op basis van de solvabiliteit, liquiditeit en het rendement van ziekenhuizen.

Bij vijf jaarverslagen van ziekenhuizen voegde een accountant een verklaring toe waarin hij zorgen uitte over de continuïteit van de ziekenhuizen. Het gaat om Amstelland in Amstelveen, het Medisch Spectrum Twente, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Zaans Medisch Centrum in Zaandam en het Tergooi Ziekenhuis met vestigingen in Hilversum en Blaricum.

Stresstest

Wat vooral opvalt, zegt Chris van den Haak van BDO, is dat grote en middelgrote ziekenhuizen het goed doen - hun resultaat stijgt - terwijl het resultaat van kleinere ziekenhuizen juist daalt: met gemiddeld 20 procent. Dat streekziekenhuizen worstelen om overeind te blijven, is al langer een ontwikkeling in ziekenhuisland.

Vorige week werden Drenthe en Groningen nog opgeschrikt door het nieuws dat Treant Zorggroep, waar drie ziekenhuizen uit de regio onder vallen, vijfhonderd banen schrapt. Dat gebeurt om de zorg in de regio te behouden voor de komende tien jaar, anders lukt dat niet. Treant Zorggroep krijgt een zesje in de stresstest van BDO. “Je kunt zeggen: zij hebben tijdig maatregelen genomen”, zegt Van den Haak.

Dat elf ziekenhuizen afgelopen jaar niet financieel gezond waren, hoeft niet te betekenen dat ze op omvallen staan. De slechte cijfers kunnen ook komen door een grote investering, zoals in een nieuw gebouw. Zeven van de elf ziekenhuizen krijgt echter voor het tweede jaar op rij een onvoldoende. “Dan is er wel echt iets aan de hand”, aldus Van den Haak.

'Je kunt niet alles overeind houden’

Het gaat over de gehele linie beter om de simpele reden dat een aantal ziekenhuizen dat het slecht deed afgelopen jaar omviel, zegt Frank van der Lee, die meewerkte aan de stresstest van BDO. “Daar kun je alles van vinden, maar je kunt niet alles overeind houden.”

Ook speelt een aantal fusies mee, aldus Van der Lee, waardoor de slechte resultaten van een ziekenhuis dat is opgegaan in een ander verwateren in het geheel. Een andere factor is volgens hem betere bedrijfsvoering: ziekenhuizen worden steeds handiger in hun eigen broek ophouden.

Hoewel het dus met het grootste deel van de ziekenhuizen financieel goed gaat, is het gevaar voor een zorginfarct - waar BDO vorig jaar voor waarschuwde - niet geweken, aldus het bedrijf. Dat komt onder andere doordat de personeelskosten maar blijven oplopen, omdat er door tekorten veel dure flexwerkers moeten worden ingevlogen.

De investeringen van ziekenhuizen waren ‘historisch laag’ aldus BDO: slechts 6 procent van de omzet werd geïnvesteerd in bijvoorbeeld innovatie, terwijl dat in eerdere jaren wel tot 40 procent opliep. “Je zou denken dat ziekenhuizen veel moeten investeren in nieuwe technologie om toekomstbestendig te blijven", aldus Van den Haak.



Volgens BDO laat dit zien dat het huidige businessmodel van ziekenhuizen niet duurzaam is. Dan mogen de cijfers nu mooi zijn, op langer termijn kunnen er wel degelijk problemen ontstaan.

