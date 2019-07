Kinderombudsman: Plannen voor betere pleegzorg nog niet compleet

Het actieplan is juist bedoeld om kinderen die niet meer thuis kunnen wonen beter te helpen, maar dat lukt volgens Kalverboer nog niet voldoende. “Er gebeuren heel veel goede dingen”, zegt Kalverboer. “Maar het verschil tussen wat er op papier staat en wat kinderen merken, is groot.”

Voor haar onderzoek ondervroeg ze 17 pleegkinderen. Die geven bijvoorbeeld aan dat ze worstelen met het contact met hun biologische ouders. “Ze kunnen merken dat pleegouders betere opvoeders zijn, maar willen soms toch bij hun eigen ouders wonen. Of ze kunnen het gevoel hebben dat ze dankbaar moeten zijn, waardoor het ingewikkeld voelt om de wens uitspreken om hun biologische ouders te zien. Kinderen komen in een loyaliteitsconflict. Dat is moeilijk”, zegt Kalverboer.

Daar kan de overheid meer aan doen, vindt Kalverboer. Nu is het volgens haar onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor contact met de biologische familie. Is dat het pleeggezin, de gezinsvoogd of de pleegzorgmedewerker? “Schep daar duidelijkheid in”, zegt zij. “Dat maakt het voor kinderen makkelijker om hun wensen te bespreken.”

Ondanks dat ze maar 17 kinderen sprak, vindt ze dat ze uitspraken kan doen over de behoefte van pleegkinderen. “Ik ben ook hoogleraar, en in kwalitatief onderzoek worden vaker kleine groepen onderzocht. Het staat misschien niet expliciet in dit onderzoek vermeld, maar we zijn op de hoogte van de stand van zaken, kennen het onderzoek.”

