Kinderen vaccineren: de voors en tegens op een rij

Aan de adviezen van de Gezondheidsraad komt altijd een weegschaal te pas. Stel je voor, zo’n ouderwetse met schaaltjes aan beide kanten. Tijdens de vergaderingen leggen de deskundigen van divers pluimage argumenten voor en tegen hierin neer. Het ene argument geven ze het gewicht van een ei, het ander is gelijk aan een veertje.

Op een gegeven moment, als alles op tafel is gekomen, wordt duidelijk welke kant de weegschaal op helt. Dinsdag rolde daar het advies uit om alle tieners tussen de 12 en 17 te vaccineren tegen corona. Maar wat voor ingrediënten lagen op de weegschaal en hoe zwaar wogen die? De voor- en nadelen van het vaccineren van tieners op een rij.

De voordelen

1. Dag vierde golf

Bij het zien van de nieuwsberichten over de besmettelijke deltavariant van het coronavirus, die ook in Nederland in opkomst is, verzuchten veel mensen: daar gáán we weer, het is een kwestie van tijd of we zitten weer in lockdown. Het RIVM sprak al over een ‘mogelijke vierde golf’.

Jaap van Dissel was er vorige week duidelijk over: de tieners kunnen dat voorkomen. Als deze groep, bestaand uit naar schatting een miljoen adolescenten, wordt ingeënt, zou het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel andere personen een coronapatiënt besmet, volgens het RIVM kelderen met 20 tot 35 procent.

Vaccins beschermen niet alleen tegen corona-infectie, maar volgens de Gezondheidsraad tot op zekere hoogte ook tegen transmissie, bijvoorbeeld van andere tieners of niet-gevaccineerden. Zo is de hele bevolking ermee geholpen, is de redenatie.

2. Geen ernstige corona

Ja, het virus verloopt bij kinderen mild, maar een klein deel belandde toch in het ziekenhuis. 101 personen. Tot nu toe is van bijna 280.000 kinderen en adolescenten in Nederland bekend dat zij besmet zijn geraakt met corona. Baadt het niet dan schaadt het niet, is hier het principe: omdat uit onderzoek blijkt dat het Pfizer-vaccin voor deze groep effectief is. Daarnaast voorkomt een vaccin het kleine risico dat kinderen lopen op een ontstekingsreactie met de naam MIS-C, die levensbedreigend kan zijn. Daarnaast komt ook long covid voor onder tieners, hoewel hierover nog heel veel onduidelijk is.

3. Géén schoolsluitingen of andere beperkende maatregelen

Jongeren betaalden mentaal een hoge tol voor de lockdowns, blijkt uit steeds meer onderzoeken. Nu andere landen opnieuw beperkende maatregelen invoeren vanwege de deltavariant, is dit argument een flinke steen geworden in de weegschaal van de Gezondheidsraad.

Vaccinaties kunnen schoolsluitingen of sociale beperkingen voor deze groep (gedeeltelijk) voorkomen, mocht die vierde golf er komen, is de verwachting van de Raad. Door tieners te vaccineren, kan deze ‘indirecte gezondheidsschade’ worden voorkomen.

“Hieraan hebben we heel veel gewicht toegekend”, zei Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad. De Raad beroept zich hierin ook op het kinderrechtenverdrag, waarin de rechten op mentale gezondheid en naar school gaan, staan.

4. Tieners krijgen keuzevrijheid

Het is een kinderrecht, zei Kullberg ook, om zélf te kunnen beslissen over een prik in je arm. Die vrijheid krijgen tieners nu, omdat – als minister Hugo de Jonge het advies opvolgt – niet langer voor hen wordt besloten dat ze géén prik krijgen, wat ze kwetsbaar maakt voor corona.

Kullberg: “16- en 17-jarigen zijn autonoom in hun besluit om wel of niet te vaccineren, en 12 tot 16-jarigen nemen dit besluit in beginsel samen met hun ouders. Als er sprake is van een conflict, dan is de wens van het kind om wel of niet te worden gevaccineerd doorslaggevend.”

De nadelen

1. Milde klachten

Bij gezonde kinderen heeft het virus meestal een mild verloop, zoals een gewone verkoudheid met hoesten. Daarom voelt vaccinatie niet urgent en roept het ook maatschappelijke weerstand op. Mensen twitteren onder de hashtag #blijfvanmijnkinderenaf. Worden kinderen niet geofferd op het altaar van het algemeen belang?

Het is geen Nederlandse gewoonte om kinderen te vaccineren om daarmee volwassenen te beschermen. Maar volgens de Gezondheidsraad is dat dus niet alléén aan de orde. Daarnaast schrijven zij dat zij zich kunnen voorstellen dat adolescenten ook graag hun naaste omgeving willen beschermen.

2. Vaccinschaarste elders

De Gezondheidsraad kijkt alleen naar de voor- en nadelen in eigen land. Terwijl je je kunt afvragen hoe ethisch het is om in Nederland kinderen te vaccineren, terwijl elders in de wereld schaarste heerst, en soms zorgpersoneel nog niet eens is ingeënt. Wellicht levert vaccins die kant op sturen epidemiologisch gezien meer winst op.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), waar Nederland in veel andere kwesties op bouwt, wil mede om deze reden dat landen wachten met het vaccineren van kinderen. Daarnaast schrijft de WHO ook in het vaccinatie-advies op de website dat er meer bewijs nodig is over de werking van vaccins bij kinderen, om een algemeen advies uit te kunnen brengen hierover.

3. Onduidelijkheid over verspreiding door kinderen

De Gezondheidsraad kiest haar woorden in het advies zorgvuldig. Vaccinatie van tieners zou ‘tot op zekere hoogte’ kunnen bijdragen aan minder overbrenging van het virus. Maar daarover is nog veel onduidelijk, bleek deze week weer uit een editorial van het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The British Medical Journal. Kinderen lijken het virus minder over te dragen dan volwassenen.

In Noorwegen, waar de scholen open bleven, waren de besmettingscijfers niet schrikbarend hoger. Het vaccineren, aldus het commentaar, heeft wellicht slechts een ‘marginaal effect’ op het reduceren van het risico voor anderen. Maar het kan best – dat is de andere kant – dat er varianten opduiken waarbij dat anders is.

4. Bijwerkingen

Na de prik is er natuurlijk de pijnlijke arm en kunnen andere griepachtige klachten optreden. Er is één zeldzame bijwerking bekend die vaker opduikt bij kinderen, en dat is een ontsteking aan de hartspier of het hartzakje. De cijfers over hoe vaak dit voorkomt, lopen uiteen. De Gezondheidsraad spreekt van een kans van één op de miljoen.

Eerder spraken kinderartsen van een kans van 1 op 15.000 als het gaat om jongens, bij wie het vaker voor lijkt te komen. Dit blijkt uit de cijfers in Amerika, waar deze groep al wordt ingeënt. Of deze bijwerking te relateren valt aan het vaccin is nog niet duidelijk. De EMA doet hier op dit moment onderzoek naar.

En de lange termijn dan? Daar kan, laat Kullberg desgevraagd weten, de Gezondheidsraad formeel nog niets over zeggen. “Daar weten we niets van.” Maar anders dan bij medicijnen die mensen dagelijks slikken, komen bij vaccins die bedoeld zijn om het afweersysteem uit te dagen weinig bijwerkingen op de lange termijn voor, voert hij aan.

