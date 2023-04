‘Kinderen sterven nu soms slecht, met hele akelige symptomen’

Voor Eduard Verhagen, hoogleraar kinderarts bij UMC Groningen, begon het allemaal bij Bente, een pasgeboren kindje met een zeldzame, dodelijke huidziekte. “De huid is niet goed aangelegd, waardoor ze overal blaren kreeg. De pijn is extreem”, zegt Verhagen.

De ouders vroegen Verhagen en zijn collega’s in 2001 om Bentes leven te beëindigen. Er was overleg met de officier van justitie, maar die wilde geen enkele garantie geven dat Verhagen en zijn collega’s niet vervolgd zouden worden. “We durfden het niet”, zegt Verhagen. “Maar dat was geen goede geneeskunde. Na haar overlijden zeiden we: dat willen we niet nog eens meemaken.”

Het leidde uiteindelijk tot een landelijke regeling voor kinderartsen waarin staat in welke uitzonderlijke gevallen een arts het leven van een pasgeborene mag beëindigen. Dat kan alleen als het lijden op geen enkele andere manier te verlichten is, en in overleg met de ouders. Een commissie toetst achteraf, en bij onzorgvuldig handelen kan het Openbaar Ministerie een arts vervolgen.

Het kabinet breidt de regeling nu uit naar kinderen van 1 tot 12 jaar, bij wie levensbeëindiging nu nog niet mogelijk is. Ook wordt de regeling aangepast. Het OM komt op iets meer afstand, in de hoop dat artsen minder bang zullen zijn voor vervolging en daardoor ook gebruik zullen durven maken van de regeling die later dit jaar gepubliceerd wordt.

Welke kinderen hebben hier baat bij?

“Het gaat om kinderen die ernstig lijden, bijvoorbeeld door hersentumoren of aangeboren hersenaandoeningen, bij wie de symptomen heel moeilijk te behandelen zijn. Dat uit zich in huilen, hoofdbonken, soms momenten van stikken en epileptische aanvallen.

“We weten niet om hoeveel kinderen het gaat, maar op grond van de ervaring in kinderziekenhuizen schatten we dat op tussen de nul en vijf per jaar. Er sterven rond de duizend kinderen per jaar in Nederland, dus dat is ontzettend weinig. Al is elk geval er een te veel”, zegt Verhagen.

U deed onderzoek naar de manier waarop deze kinderen nu sterven. Wat was uw conclusie?

“Vaker dan verwacht sterven kinderen van 1 tot 12 ‘slecht’, op een manier die problematisch is voor de kinderen, hun ouders en behandelaars. Symptomen zijn dan zo akelig, dat ouders vinden dat er sprake is van ondraaglijk lijden.”

“We kwamen met twee adviezen aan het kabinet. Een: de palliatieve zorg, de zorg voor terminaal zieke kinderen, is al verbeterd, maar er moet nog een stapje bij. Twee: er is een kleine groep bij wie de best denkbare palliatieve zorg niet voldoende helpt. Denk na over actieve levensbeëindiging bij die groep. Het kabinet heeft beide adviezen opgepakt.”

Doen artsen dit nu soms al, het leven van kinderen beëindigen?

“Wij hebben daar geen aanwijzing voor. Wel bleek dat artsen soms juist zo bang zijn om in de buurt van levensbeëindiging te komen, dat daardoor de palliatieve zorg verslechtert. Ze geven dan minder morfine of minder geneesmiddelen, waardoor het lijden erger is.”

In een concept stond dat artsen ook - voor zover mogelijk - zouden overleggen met hun patiënt. Die eis is verdwenen.

“Kinderartsen bespreken altijd allerlei ingewikkelde en vaak ingrijpende behandelbeslissingen met kinderen. Dit is voor hen een no-brainer: het kan niet anders dan dat je dit doet. Soms zul je het met een tekening doen, soms met een herhaalde boodschap, soms, bij kinderen met een ernstige hersenaandoening, zal het niet lukken. Het is maatwerk.”

Voor pasgeborenen bestaat deze regeling al. Hoe vaak wordt die gebruikt?

“Voor het laatst was dat in 2017. Dat komt vooral doordat de 20-wekenecho in 2007 gratis toegankelijk werd, en door de grotere mogelijkheden van prenataal onderzoek. Daardoor zijn veel aandoeningen op te sporen voor de abortusgrens.”

Hoe zit het eigenlijk bij kinderen boven de twaalf, die ondraaglijk lijden?

“Die mogen in Nederland om euthanasie vragen. Vanaf 12 jaar moeten ze dat verzoek doen samen met hun ouders, vanaf 16 jaar mag dat zonder de ouders. Bij euthanasie moet de patiënt zelf een rechtsgeldig verzoek kunnen doen, daarom spreken we bij kinderen onder de twaalf niet van euthanasie maar van levensbeëindiging. Al is het verschil in mijn ogen niet zo groot.”

