Kiezen tussen jongeren en ouderen op intensive care is onwaarschijnlijk scenario

In België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk speelt leeftijd op geen enkele manier een rol bij de vraag wie recht heeft op een bed op de afdeling intensive care. In Nederland wel, zo staat in het draaiboek over hoe te handelen bij schaarste aan ic-bedden. Iemand van 75 kan een bed worden geweigerd als hij concurreert met een 45-jarige. Dat het bij de covid-pandemie ooit zo ver komt, is onwaarschijnlijk.

Begin april lagen er rond de 1400 covid-patiënten op de ic. Elke dag kwamen er ongeveer honderd bij. Maximaal 1900 covid-patiënten zouden de ziekenhuizen kunnen beademen, dus Nederland had nog vijf dagen voordat harde keuzes gemaakt moesten worden.

Het draaiboek dat afgelopen dinsdag werd gepubliceerd, was bijna klaar. Snel afronden en publiceren bleek niet nodig. Na de piek van 1400 patiënten begonnen de aantallen te dalen. Nu liggen er minder dan 80 patiënten met covid aan de beademing. De 1900 bedden voor covid-patiënten zijn er niet meer, maar als het moet, kunnen de ic’s weer snel uitbreiden. Personeel van andere afdelingen hebben zich in de afgelopen maanden bijgeschoold en kunnen inspringen. Ook is er voldoende beademingsapparatuur.

Tweede golf

Het noodscenario, waarin artsen de moeilijke keuze moeten maken wie wel en wie niet op de ic komt, zal als het goed is niet meer voorkomen. Dat gebeurt alleen als de tweede golf aanzienlijk hoger is dan de eerste. Terwijl alle maatregelen er nu juist voor moeten zorgen dat de eventuele tweede golf klein blijft.

Maar stel dat de tweede golf hoger is, dan nog treedt het draaiboek dat dinsdag is gepubliceerd pas op het allerlaatst in werking. Het draaiboek gaat namelijk alleen over niet-medische gronden om iemand niet op te nemen op de ic. Voordat het zover is, selecteren artsen eerst op medische gronden. Deze afwegingen waren al vastgelegd in het draaiboek pandemie van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Daarin staat dat patiënten met een lage overlevingskans niet worden opgenomen op de ic. Bijvoorbeeld patiënten die ernstige hartschade hebben opgelopen, of andere trauma’s waardoor zij ernstig zijn verzwakt. Vervolgens vallen patiënten met een korte levensduur af. Dat is bijvoorbeeld het geval met terminaal zieken. Maar ook hoge leeftijd kan hier al een rol spelen, in combinatie met aan ouderdom gerelateerde kwetsbaarheid. Daarom ook dat bewoners van verpleeghuizen niet op de ic belandden.

Levensverwachting

Om de kwetsbaarheid te bepalen bij personen boven de 65 jaar gebruiken artsen de zogeheten klinische kwetsbaarheidsschaal. In de hoogste schaal zitten personen met een levensverwachting van minder dan een half jaar, in de laagste 65-plussers die licht kwetsbaar zijn en daardoor huishoudelijke hulp nodig hebben. Zijn er ondanks al deze selectiecriteria nog steeds twee patiënten vergelijkbaar, dan schatten artsen in wat de verschillen zijn in overlevingskansen. Als beide patiënten een gerede kans hebben op overleving, maar die van de een is 20 procent hoger, dan zal de ander geen ic-bed krijgen.

In het hypothetische geval dat de twee patiënten medisch gezien op alle criteria vergelijkbaar zijn, pas dan komen de niet-medische redenen aan bod. Als eerste de verwachte ligduur, pas daarna de leeftijd.

