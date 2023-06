Kabinetsplannen voor ouderenzorg zijn onhaalbaar, waarschuwt zorgverzekeraar

Volgens het kabinet maakt de vergrijzing deze omslag onvermijdelijk en past die bovendien bij de wens van mensen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. De vergrijzing zal de behoefte aan intensieve ouderenzorg flink doen stijgen en meer verpleeghuisbedden is daarvoor niet de oplossing, denkt het kabinet. Ondanks de huidige wachtlijsten zet Den Haag dan ook een rem op de groei van het beddenaantal; alleen dit jaar mag dat nog stijgen.

Dirk Wolbers, manager zorg van zorgverzekeraar DSW, is niet tegen het idee om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maar denkt dat het praktisch niet haalbaar is om verpleeghuiszorg op grote schaal aan huis te gaan leveren. Het gaat dan in principe om intensieve zorg, variërend van persoonlijke verzorging (douchen, aankleden), maar ook medicatie, voeding, begeleiding en dagbesteding.

Wolbers wijst op het personeelstekort in de zorg en de sombere scenario’s die alleen maar grotere tekorten voorspellen. “Dan is het sommetje simpel: dat gaat niet passen”, zegt hij. Wolbers denkt dat de plannen van het kabinet misschien wel haalbaar zijn als alle zorg- en hulpbehoevende ouderen dicht bij elkaar gaan wonen, zodat zorgpersoneel weinig tijd kwijt is met reizen van de ene oudere naar de andere.

‘Verpleeghuizen zijn zo gek nog niet’

Maar dat ‘clusteren van ouderen’ is, zeker gezien de huidige problemen op de woningmarkt, weinig realistisch, zegt Wolbers. Daar moeten speciale seniorencomplexen voor gebouwd, zoals in Vlaardingen en Schiedam al zijn gerealiseerd voor zo’n 200 bewoners. “Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. Dit vereist veel meer afstemming tussen zorgverzekeraars, zorgverleners, woningcorporaties en gemeenten.”

Wat dat betreft zijn de bestaande verpleeghuizen zo gek nog niet, vindt hij: daar wonen hulpbehoevende ouderen immers standaard dicht bij elkaar. “Minister Helder (langdurige zorg) doet het voorkomen alsof wonen in een verpleeghuis een luxe is, maar dat is natuurlijk niet zo. Daar komen mensen omdat het thuis echt niet meer gaat en verpleeghuizen zullen we nog hard nodig hebben.”

Hij keert zich dan ook tegen de voorgenomen bevriezing en afbouw van de verpleeghuizen en signaleert onzekerheid bij zorginstellingen of woningcorporaties om daarin te investeren. Minister Helder erkende vorig jaar in de Tweede Kamer al dat de woningmarkt een probleem is bij de uitvoer van haar plannen. Het kabinet wil 250.000 seniorenappartementen gaan bouwen, maar daar komt voorlopig weinig van terecht.

Lees ook:

Personeelstekort in de ouderenzorg dwingt Kamer tot harde keuzes

De politieke discussie over de verpleeghuizen laait weer op. Volgens de oppositie schakelt het kabinet overhaast over op ‘thuis blijven wonen’.