Kabinet moet oppassen voor nieuwe golf op de ic's, waarschuwen wetenschappers

Hoe hoog wordt de golf?

De Vlas en Coffeng verwachten dat een versoepeling van de coronamaatregelen leidt tot een golf(je) aan nieuwe besmettingen. Hoe hoog, hangt af van hoeveel meer onderling contact we krijgen. We zitten nu, door de lockdown, op zo’n 20 procent van onze normale ‘blootstelling’ aan anderen. Daarbij weegt mee dat we minder andere mensen zien, maar ook dat we meer afstand van elkaar houden.

Stel dat dat door de versoepelingen van 11 mei en 1 juni stijgt naar 35 procent van onze normale blootstelling. De Vlas denkt dat die kans ‘aanzienlijk’ is. Hij voorziet dan over ruim honderd dagen ongeveer 1300 coronapatiënten op de ic’s. Dat is bijna net zoveel als op de piek van de epidemie. Stijgt het contact tot 40 procent van de normale blootstelling, dan gaan we in het model van De Vlas en Coffeng ruim over de ic-capaciteit heen. Ze gaan daarbij uit van maximaal 1900 ic-plekken voor coronapatiënten, zoals op de top van de uitbraak.