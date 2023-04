Juist nu de vaccinatiegraad voor kinderziekten daalt, worden de cijfers minder betrouwbaar

Terwijl de vaccinatiegraad bij kinderziekten sneller daalt dan voorheen, worden de cijfers daarover minder betrouwbaar. Dat komt doordat ouders (en oudere kinderen) voortaan toestemming moeten geven voor hun informatie wordt doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij 5 procent van de vaccinaties die vorig jaar is gezet, bleef die toestemming achterwege. Het RIVM kan de anonieme vaccinaties niet meetellen, omdat niet bekend is hoe oud de gevaccineerde is en om welke dosis van het vaccin het gaat. Daardoor zal de landelijke vaccinatiegraad lager lijken dan die in werkelijkheid is, en is niet meer te zien hoe snel de vaccinatiegraad echt daalt.

‘Voor de veiligheid van het vaccinatieprogramma pakt dit niet goed uit’

Dat we straks niet precies weten wat de vaccinatiegraad is, is ‘heel ongelukkig’, zegt Jeanne-Marie Hament, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens het RIVM is het toestemmings-systeem – dat op 1 januari vorig jaar inging – een gevolg van de nieuwe Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

“Privacy in de zorg is heel belangrijk”, zegt Hament. “Aan de andere kant: dit gaat niet om informatie over je gezondheid, alleen over of een prik gezet is. Voor de veiligheid van het Rijksvaccinatieprogramma pakt dit niet goed uit. Of dat wenselijk is, is een vraag die de politiek moet beantwoorden.” Hament zegt dat het RIVM de ‘voor- en nadelen’ van het nieuwe systeem in Den Haag onder de aandacht heeft gebracht.

Naast meer onzekerheid over de vaccinatiegraad, zorgt het nieuwe systeem ervoor dat het RIVM een deel van de kinderen niet kan uitnodigen voor een tweede prik met een vaccin, omdat niet bekend is dat de eerste prik is gezet.

Vaccinatiegraad BMR daalde met 3 procentpunt

De onzekerheid over de vaccinatiegraad komt op een vervelend moment, omdat de laatste cijfers over vaccinaties bij zuigelingen juist een flinke daling laten zien. Deze cijfers zijn nog wél betrouwbaar, omdat het gaat om kinderen die merendeels al voor 1 januari vorig jaar in aanmerking kwamen voor een prik. De vraag of die trend doorzet, zal volgend jaar veel lastiger te beantwoorden zijn.

Bij DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) daalde de vaccinatiegraad onder eenjarigen naar 92,9 procent (was 94 procent). 89,5 procent van de tweejarigen kreeg de BMR-prik (bof, mazelen, rodehond). Dat was een jaar eerder nog 92,6 procent. De vaccinatiegraad daalt al sinds de jaren negentig, maar dan gaat het om tienden van procenten. Nu om meer dan 3 procentpunt in één jaar.

‘Prikmoeheid door corona speelde een rol’

Daarbij speelt corona waarschijnlijk een rol. Staatssecretaris Maarten van Ooijen schreef de Tweede Kamer in januari dat er mogelijk sprake was van ‘prikmoeheid’. Uitnodigingsbrieven werden volgens hem soms ongeopend weggegooid, omdat mensen dachten dat het om de coronavaccinatie ging.

De groep Nederlanders die vaccins als ‘belangrijk’ ziet voor kinderen is tijdens de pandemie gedaald van 90 naar 70 procent, zo bleek donderdag uit een rapport van Unicef. Maar het zou kunnen dat ook dat antwoord gekleurd werd doordat respondenten vooral dachten aan het covid-vaccin. Het gemeten vertrouwen in de BMR-prik daalde namelijk niet, opvallend genoeg.

Een dalende vaccinatiegraad is bij experts reden tot zorg: het risico op epidemieën van kinderziekten neemt toe. De Wereldgezondheidsorganisatie streeft bij mazelen naar een vaccinatiegraad van 95 procent. Bij de laatste mazelenepidemie in Nederland, die in 2013 en 2014 woedde in gemeenten met minder gevaccineerde kinderen, kwamen 180 kinderen in het ziekenhuis terecht. Een patiëntje overleed.

