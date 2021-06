Jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico krijgen een coronavaccinatie

Het gaat om een groep van zestig- tot honderdduizend jongeren; kinderen met een hartziekte, longproblemen of een verzwakte afweer. Het is de groep die nu jaarlijks van de huisarts een oproep voor de griepprik krijgt. Zij lopen een groter risico om ernstig ziek te worden van een corona-infectie. Bovendien worden ze nu zeer beperkt in hun bewegingsvrijheid: uit angst voor een infectie kunnen ze vaak niet naar school of de sportclub.

Daarom adviseert de Gezondheidsraad dat zij worden ingeënt tegen corona. Ook jongeren met ernstige obesitas moeten volgens de raad een vaccin krijgen. Demissionair minister Hugo de Jonge heeft laten weten dat de groep vanaf eind juni wordt uitgenodigd voor een prik.

Indammen van de epidemie

Tot nu toe kan iedere Nederlander van 18 jaar en ouder zich laten inenten tegen het coronavirus. Ook jongeren van 16 en 17 jaar met hoog medisch risico kunnen een vaccin krijgen. Op 28 mei heeft het Europese medicijnagentschap Ema het vaccin van Pfizer, dat al was goedgekeurd voor 16 jaar en ouder, ook veilig en werkzaam bevonden voor kinderen van 12 tot 15 jaar. De Jonge vroeg de Gezondheidsraad daarop of deze leeftijdsgroep ook moest worden ingeënt.

Ja, adviseert de raad nu, deze kinderen hebben baat bij een vaccin. Over het inenten van gezonde kinderen van 12 jaar en ouder zal de raad pas over enkele weken adviseren. Vorige week gaf Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT, aan dat het vaccineren van alle 12-plussers zou bijdragen aan het indammen van de epidemie. Volgens de modellen van het RIVM vermindert dit de verspreiding van het virus met 15 procent. “Dat kan van belang zijn om de verspreiding in de wintermaanden laag te houden”, zei Van Dissel tegen het AD.

Vorige week zei Patricia Bruijning, kinderarts en epidemioloog van het UMC Utrecht, in deze krant dat in dergelijke discussies in Nederland het belang van het kind voorop staat. “In het Verenigd Koninkrijk krijgen kinderen de griepprik, met als belangrijk argument daarvoor het beschermen van ouderen. Dat doen wij in Nederland niet.”

Wat is de gezondheidswinst voor deze kinderen zelf, vroeg ook Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad, zich bij de presentatie van het advies af. “Dat vergt een uitgebreide discussie. En dan gaat het niet alleen om medische, maar ook om epidemiologische, ethische en juridische vragen. We wilden met het advies voor deze kwetsbare groep niet wachten totdat we daar uit zijn.”

Eén uitzondering

De raad maakt één uitzondering. Als een ouder niet kan worden ingeënt of een vaccin bij hem of haar niet werkt, dan is het raadzaam om kinderen wel in te enten. Zij vormen dan een beschermende ring rond hun vader of moeder. Kullberg: “Dan is de risico-afweging ook anders. Deze kinderen zijn nu immers beperkt in hun bewegingsvrijheid.”

Tot nu toe is van bijna 280.000 kinderen in Nederland bekend dat zij besmet zijn geraakt met corona. In verreweg de meeste gevallen bleef het bij milde symptomen, zoals neusverkoudheid en hoesten. Toch belandden 480 kinderen in het ziekenhuis en zijn er drie aan Covid-19 overleden. Over de precieze risicofactoren bij kinderen is volgens Kullberg nog niet zo veel bekend, zoals de kans op langetermijneffecten – ‘long covid’ – of complicaties als de ernstige ontstekingsreactie MISc. Over het algemeen lijken kinderen met een chronische aandoening ongeveer twee keer zo veel kans te maken op een ernstig verloop van de ziekte.

Daarom valt bij hen de balans in het voordeel van vaccineren uit. Daarmee voorkom je niet alleen ziekte, maar ook isolement. Kwetsbare kinderen mijden vaak sociale contacten uit angst besmet te worden. Versoepeling van coronamaatregelen kan volgens de raad voor hen juist tot meer eenzaamheid leiden, omdat leeftijdsgenoten vrijheden terugkrijgen en zij niet.

