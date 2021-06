Jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico krijgen coronavaccinatie

“We weten dat jongeren met een kwetsbare gezondheid behoorlijk risico lopen op een ernstiger beloop van corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen de ziekte, maar ook gaat het hier over jongeren die de afgelopen tijd behoorlijk hebben moeten oppassen om niet ziek te worden. Voor hen is vaccinatie ook een weg naar meer vrijheid”, verklaart demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Volgens de Gezondheidsraad levert het vaccin kinderen met een medisch risico directe en indirecte gezondheidswinst op.

‘Kinderen met een chronische aandoening hebben vergeleken met gezonde kinderen een verhoogd risico op een ernstig beloop van Covid-19’, schrijft de raad in een persverklaring. Het risico dat kinderen met een onderliggende aandoening ernstig ziek worden van Covid-19 is 1,8 keer zo hoog als van gezonde kinderen. ‘Ook worden sommigen van hen nog altijd beperkt in hun dagelijks leven, uit angst voor de gevolgen van een besmetting.’

Sinds 1 september zijn 379 kinderen tot 12 jaar opgenomen geweest in het ziekenhuis met Covid-19, in de categorie 13 tot en met 17 jaar zijn dat er 101. Drie kinderen zijn overleden aan de ziekte, alle drie hadden ze onderliggende aandoeningen. Kinderen van 16 en 17 in risicogroepen worden al gevaccineerd.

Gebruik het Pfizer-vaccin

De Gezondheidsraad adviseert voor deze groep het vaccin van farmaceut Pfizer te gebruiken, dat ‘voldoende werkzaam en veilig is voor gebruik vanaf 12 jaar’. Het Europees Geneesmiddelenagentschap keurde het vaccin van Pfizer onlangs goed voor kinderen vanaf 12 jaar, eerder adviseerde de Gezondheidsraad ook om kinderen van 16 en 17 jaar met een medisch risico te vaccineren.

De discussie over het wel of niet vaccineren van kinderen loopt al langer. De WHO riep rijke landen onlangs op hun vaccins niet aan kinderen te geven, maar eerst aan arme landen. Een advies over het vaccineren van gezonde kinderen in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar volgt later, omdat dat een ‘afzonderlijke afweging’ vereist.