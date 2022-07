Je eigen dromen sturen, kan iedereen dat leren?

Lucide dromen, is dat voor iedereen weggelegd? En wat levert het de dromer op?

Een 23-jarige vrouw heeft op sociale media gelezen over lucide dromen. Dit is een droom waarin de dromer zich bewust is van het feit dat hij of zij droomt. Op die manier kun je ook leren om je dromen te sturen en allerlei ervaringen op te doen, terwijl je slaapt.

Klinkt spannend en interessant. Maar voordat de vrouw zich hieraan waagt, wil zij graag weten of er risico’s aan kleven. Kan het bijvoorbeeld kwaad om jezelf wakker te maken tijdens je remslaap om zo een lucide droom op te wekken?

Ongeveer de helft van de mensen heeft ooit weleens een lucide droom. “Je kunt het trainen, maar makkelijk is het niet”, aldus slaaponderzoeker Martin Dresler. De neurowetenschapper is hoofd van het Donders Sleep & Memory Lab van de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar (lucide) dromen.

Een zeldzaam fenomeen

Lange tijd werd lucide dromen niet gezien als een serieus onderzoeksveld. Pas de laatste tien tot vijftien jaar is het fenomeen breed geaccepteerd. Tegenwoordig krijgt lucide dromen ook vrij veel aandacht op sociale media. Dresler: “Sommige mensen hebben er meer aanleg voor dan anderen, maar het blijft een vrij zeldzaam fenomeen.”

Lucide dromen kan nuttig zijn. Zo kun je al slapend vaardigheden oefenen. Beeld Getty Images

Lucide verwijst naar de heldere staat waarin de dromer zich bevindt. Dresler: “Tijdens zo’n droom realiseert iemand zich dat de ervaringen niet echt zijn, maar je kunt wel alles doen. Zo kun je leren omgaan met moeilijke situaties of je kunt nieuwe dingen leren. Veel dromen gaan over angstige situaties of sociale interactie. Dat is waarschijnlijk niet voor niets: in een droom kun je ongehinderd uitproberen.”

Een boost aan de creativiteit

Lucide dromen kan zeker nuttig zijn, weet Dresler. Zo kun je al slapend allerlei vaardigheden oefenen, zoals piano spelen of skiën. En dat ‘oefenen’ tijdens je droom, zorgt daadwerkelijk voor betere prestaties als je wakker bent, zo blijkt uit een aantal wetenschappelijke studies.

“Daarnaast geeft het een boost aan de creativiteit”, vertelt Dresler. “Zo was er een componist die lucide dromen gebruikte als inspiratiebron. Hij draaide in zijn droom aan een fictieve radio en zocht zo naar nieuwe melodieën, die hij zich de volgende ochtend nog kon herinneren.”

Een ander voordeel van lucide dromen is dat het kan helpen om nachtmerries te bestrijden. Als je je bewust bent van de nachtmerrie kun je deze makkelijker stoppen. Het kan er in elk geval voor zorgen dat je minder angstig bent.

Je droom opschrijven

Je kunt jezelf trainen in lucide dromen. “Het is geen garantie dat het lukt, maar je kunt je overdag al mentaal voorbereiden. Sta eens stil bij wat je hoort, ziet of voelt”, zegt Dresler. “En stel jezelf de vraag: droom ik nu of niet?”

Ook je dromen herinneren is een stap naar lucide dromen. Herinneren gaat makkelijker wanneer je als je wakker wordt nog even in dezelfde houding blijft liggen. Je kunt eventuele herinneringen aan je droom opschrijven in een dromendagboek. Tot je op een dag merkt dat je droomt, terwijl je nog slaapt.

“Je droomt vooral tijdens je remslaap aan het einde van de nacht. Als je dan jezelf wakker maakt of de wekker zet, even (een halfuur) wakker blijft en daarna verder slaapt, is de kans het grootst op een lucide droom”, bevestigt Dresler.

Volgens hem is niet erg om jezelf te wekken tijdens die remslaap. “Maar doe het niet te vaak en niet te dwangmatig. Haal jezelf niet steeds uit je slaap. Want als je er een slaaptekort door oploopt, kan dat natuurlijk wel negatieve effecten hebben.”