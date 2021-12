Jaap van Dissel schetst een inktzwart scenario: omikron kan zorgen voor hevige nieuwe coronagolf

Nederland in januari, dat is vooral hopen dat het meevalt. Cijfers en modellen voorspellen een golf die heviger is dan de voorgaande keren dat het coronavirus Nederland overspoelde, zo blijkt uit de presentatie die RIVM-voorman Jaap van Dissel woensdag gaf in de Tweede Kamer.

Begin januari zal omikron in Nederland dominant zijn. Niet duidelijk is welke gevolgen dat heeft voor de ziekenhuizen, maar Van Dissel bood de aanwezige Kamerleden wel een inkijkje in de mogelijke gevolgen. Hij verwees daarvoor naar het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. In die landen verdubbelt het aantal meldingen met de nieuwe variant elke 2,5 tot 3 dagen. Oftewel: in twintig dagen kunnen 100 besmettingen oplopen tot meer dan 25.000, een aantal dat zo'n 3 dagen later ook weer verdubbelt.

600 ziekenhuisopnames per dag

Deze exponentiële groei kan zich in Nederland vertalen in ongeveer 600 ziekenhuisopnames per dag en 100 tot 125 ic-opnames per dag. Dat is dan nog een optimistisch scenario. Ter vergelijking: op de piek van de huidige golf, eind november en begin december, waren er ongeveer 400 ziekenhuisopnames per dag, waarvan ongeveer 50 op de intensive cares.

De vraag is in hoeverre Nederland is te vergelijken met het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn de meeste mensen gevaccineerd met AstraZeneca, een vaccin dat geen bescherming biedt tegen infectie door omikron. Tegelijkertijd zijn in het Verenigd Koninkrijk al veel meer mensen voor een derde maal gevaccineerd met een booster, en die biedt wel bescherming. In Denemarken is er ook geen houden meer aan. Daar zijn bewoners wel ingeënt met Moderna en Pfizer. De vaccinatiegraad ligt er rond de 77 procent. In Nederland is dat 85 procent.

Onbeschermd landschap

Maar omikron kan veel beter dan delta de opgebouwde immuniteit omzeilen. De nieuwe variant komt terecht in een bijna onbeschermd landschap terwijl delta allerlei hordes moet nemen om zich te verspreiden. Desondanks is dat delta uitstekend gelukt de afgelopen maanden. Vandaar ook de grote zorgen over de nieuwe variant.

De grote vraag die open blijft staan is: hoe ziek word je van omikron? Dat is nog onduidelijk. In elk geval zorgen de vaccins wel voor bescherming tegen ernstige ziekte, ook AstraZeneca doet dat, al is de werking minder dan tegen delta.

Voorlopige resultaten van nieuw laboratoriumonderzoek laat zien dat omikron zich veel beter dan andere varianten vermenigvuldigt in de bronchiën, maar in de longen houdt de nieuwe variant zich juist rustiger. Dat kan er op wijzen dat omikron wellicht minder ziek maakt, maar zeker is dat allerminst.

